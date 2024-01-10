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Экономист Остапкович назвал условие стабилизации ситуации с яйцами

Экономист Остапкович: Надо ввезти в РФ 1,5–2 млрд импортных яиц
10 января 2024, 19:42
Фото: istockphoto.com/rusvideo

Фото: istockphoto.com/rusvideo

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что стабилизации ситуации с яйцами в России может способствовать ввоз большего количества продукции в страну.

«Сейчас из Турции привезли 316 тыс. яиц, а из Белоруссии — около 12 млн. Население нашей страны составляет 146,5 млн человек. Такое количество импорта не сможет полностью закрыть дефицит. Мелкие поставки не решат проблему комплексно. Чтобы ситуация полностью нормализовалась, необходимо ввезти в нашу страну 1,5–2 млрд импортных яиц», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Остапкович.

Он отметил, что ввоз яиц из Белоруссии и Турции в прежних объёмах может оказать некоторую временную поддержку рынку. При этом, специалист высказал мнение о том, что Минсельхозу надо принять решения по увеличению производства отечественных яиц, что сделать в короткие сроки вполне реально.

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#яйца
#поставки
#продукты
#экономика
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Автоэксперт Сажин: «Как ты относишься к машине, так она будет относиться и к тебе»
09 января 2024, 21:13

Фото: istockphoto.com/Lyubov Smirnova

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что большинство автомобилей нормально подходят под российские климатические условия, а сам износ машины зависит от того, насколько корректно, правильно и аккуратно владелец авто с ним обращается.
Так, по словам специалиста, на машину влияет стиль вождения водителя. Также важно обслуживать автомобиль порой даже немного заранее перед наступлением времени ТО.

«Как ты относишься к машине, так она будет относиться и к тебе. Что же касается проверки этой зимой многих «китайцев» — большинство «незапусков» связано именно с тем, что их электроника не была адаптирована к русской зиме», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее Владимир Сажин выражал отрицательное отношение к инициативе о продлении срока водительских прав на 20 лет. По его мнению, такая инициатива трудно реализуема, поскольку механизм её не совсем понятен.

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#автомобиль
#зима
#погода
#уход
#автомобилисты
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В России появится турецкая IKEA
На российский рынок планирует выйти турецкий бренд Chakra
09 января 2024, 16:24

Фото: istockphoto/AGCreativeLab

Бренд из Турции Chakra планирует открыть первый магазин в Москве.
Patronların Dunyası пишет, что магазин откроется в торговом центре «Афимолл» в январе.

Бренд предложит россиянам постельное белье, посуду, банные халаты, детскую одежду и мебель, которая изготовлена из бамбука.

Также покупатели смогут приобрести ароматизаторы для дома, свечи и косметику для ухода за телом.

Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин согласен платить дополнительные 10 000 рублей в месяц за съемную квартиру, если она будет соответствовать определенным требованиям комфорта, следует из опроса «Яндекс Аренды». Россияне готовы доплачивать за близость квартиры к метро и наличие в ней балкона и стиральной машины.

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РБК: владельцы китайских машин сталкиваются с проблемами в мороз

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#россия
#квартира
#магазин
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РБК: владельцы китайских машин сталкиваются с проблемами в мороз
08 января 2024, 17:11

Фото: istockphoto/MushroomsArtSeven

Во время морозов владельцы китайских автомобилей столкнулись с некоторыми техническими проблемами.
В автосервисе REMTECH сообщили, что в холода возросло количество обращений с поломками брендов JAC и Haval.

РБК пишет, что приборные панели данных автомобилей с трудом реагировали на сенсор, глючили мультимедийные устройства, а также топливные наносы сильно жужжали и ломались.

Сотрудники автосервиса «Акадамический» в свою очередь утверждают, что любой автомобиль, китайский или нет, способен замерзнуть
и не запуститься.

Основная причина проблемы кроется в аккумуляторе. Чаще всего, по данным автоэкспертов, в морозы страдают дизельные авто.

Ранее жительница Москвы пожаловалась на свою китайскую машину, которая не выдержала новогоднего мороза.

«МК» пишет, что москвичка пожаловалась на плохое качество своей машины китайского бренда, которая перестала работать в условиях морозов. В социальных сетях распространилось видео, которое сняла женщина. Она показала свой автомобиль и отвалившуюся от него важную деталь.

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#машины
#автомобили
#новости
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На ПК Microsoft впервые за 11 лет появится новая важная клавиша
Microsoft добавит на ПК с Windows-11 клавишу для подключения нейросети
04 января 2024, 17:27

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Компания Microsoft планирует интегрировать новую клавишу Copilot на клавиатуры для компьютеров и ноутбуков, оснащённых Windows-11. Эта клавиша позволит пользователям одним нажатием наладить взаимодействие с виртуальным помощником на базе искусственного интеллекта.
Специалисты отмечают, что это станет одним из самых существенных дополнений к клавиатуре с 1994 года, когда была встроена клавиша Windows для просмотра меню «Пуск». Вице-президент и директор по потребительскому маркетингу компании Microsoft Юсуф Мехди довольно пафосно назвал появление клавиши Copilot установлением точки входа в мир искусственного интеллекта на персональном компьютере.

Нажатие клавиши Copilot позволит пользователю вызвать виртуального помощника на основе нейросети. Точное расположение кнопки С может варьироваться в зависимости от размеров и раскладки клавиатуры. Благодаря интеграции искусственного интеллекта в работу устройств на основе Windows компания Microsoft и ее партнеры-производители ПК надеются выиграть очки в конкурентной борьбе.

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#мир
#очки
#компьютер
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«ОЗК» в ближайшее время поставит в Россию крупную партию яиц из Турции
Интерфакс: Объединённая зерновая компания поставит в РФ партию яиц из Турции
04 января 2024, 02:46

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Объединённая зерновая компания» сообщила, что в ближайшее время поставит в Россию крупную партию яиц из Турции через порт Новороссийска, пишет «Интерфакс». При этом конкретные сроки и объем поставок в компании не назвали.
«Партия яиц будет значительно крупнее той, что уже ввезена в РФ», — сообщили изданию в ОЗК.

Ранее специалисты Россельхознадзора сообщили, что первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 316 800 штук и весом 19,36 тонны была завезена в Россию через таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». После завершения всех таможенных и надзорных процедур яйца будут направлены в торговые сети для последующей реализации на территории России. Сотрудники ведомства также рассказали, что Россельхознадзор одобрил поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.

Зарубежные поставки позволят стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. К концу 2023 года яйца в стране подорожали на 50% по сравнению с его началом. В ситуацию пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину, который объяснил её сбоем в работе правительства. Министерство сельского хозяйства полагает, что цены начнут снижаться уже в январе на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран.

Напомним, ранее первая партия куриных яиц в количестве 36 тонн поступила в Россию из Азербайджана. Помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия. При этом Германия также поставила в нашу страну яйца в количестве 576 тысяч штук.


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#яйца
#турция
#цены
#поставки
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Будет болтунья: Экономист Ракша объяснил, сколько будут стоить яйца в 2024 году
02 января 2024, 13:08

Фото: IStock/Михаил Руденко

В 2024 году экономисты ожидают снижения цен на яйца. На это повлияют поставки из дружественных стран, а также отмена пошлины на импорт продукта. Однако к прежним значениям цены не вернутся. Подробнее об этом «Радио 1» рассказал экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша.
По словам эксперта, стоимость яиц в России выросла в основном из-за ажиотажного спроса в преддверии Нового года. Также дефицит продукта мог произойти из-за увеличения численности населения страны после присоединения новых территорий, жители которых также закупались к празднику.
«По статистике, за 11 месяцев производство яиц выросло на два процента. В среднем люди не начинают потреблять какой-то продукт вдруг резко больше, чем они потребляли до сих пор. Единственным объяснением, почему они могли потреблять его больше с какого-то периода – присоединение новых регионов. Может быть, в эти новые регионы, где никакого производства фактически нет, поехала часть яиц. Но это гипотеза недоказуемая. Фактически рост цен был связан с ажиотажным спросом. Новый год в этой истории сыграл фатальную роль, потому что всем нужно делать салатики, готовить стол. Люди понимали, что как минимум до Нового года яйца долежат, поэтому и ринулись массово их скупать», — добавил экономист.
В 2024 году ожидает снижение цен на яйца, поскольку дефицит будет закрыт импортом. Чтобы стабилизировать стоимость, магазины будут делать скидки на яйца.
«До прежних значений яйца не подешевеют, но будут скидки. Так как яйца будут лежать на складе, появится избыток и его нужно будет как-то распродать. Так что в один день они будут стоить 80 рублей, в другой — опять 140. Будет такая болтанка. И нужно будет несколько месяцев, чтобы из всего этого вычленить усреднённые цены», — добавил Ракша.
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#яйца
#магазины
#цены
#дефицит
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Шеф-повар Кузнецов раскрыл секрет сохранения новогодних салатов
Шеф-повар Кузнецов: Не оставлять салаты на столе в течение всего праздника
29 декабря 2023, 19:09

Фото: istockphoto.com/Irina Tiumentseva

Бренд-шеф Максим Кузнецов рекомендовал для сохранения качества салатов не оставлять их на всю новогоднюю ночь на столе.
«Обычно праздничное застолье длится действительно долго. Именно в это время и начнутся процессы, забирающие свежесть блюда. При комнатной температуре в течение пары часов в тарелке образуются бактерии и начинают активно размножаться. Представьте, что произойдет, если салат простоит на столе всю ночь», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Кузнецов.

Он добавил, что салаты стоит заправлять майонезом лишь перед самым употреблением, а не хранить их заправленными. Кроме этого, специалист посоветовал убирать блюда в холодильник каждый раз после того, они разложены по тарелкам.

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#салат
#ночь
#россияне
#блюда
#новый год
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Сомелье Смирнов заявил о необычном напитке на основе безалкогольного пива
Сомелье Смирнов рекомендовал коктейль на основе безалкогольного пива
29 декабря 2023, 18:59

Фото: istockphoto.com/Kseniya Romazanova

Руководитель направления по инновациям и техническому развитию, пивной сомелье Александр Смирнов рассказал о необычном коктейле на основе безалкогольного пива.
«Для него понадобятся 150 мл домашней грейпфрутовой содовой, 25 мл сиропа гренадина и 150 мл нефильтрованного пшеничного пива», — пояснил в беседе с Газета.ру Смирнов.

При этом, по словам эксперта, цитрусовую основу коктейля могут составить свежевыжатый грейпфрутовый сок и содовая.

Ранее нутрициолог из Одинцова Ольга Гарькина рассказала, что, собирая новогодний стол, следует придерживаться двух простых правил: не готовить впрок и не переедать. По словам специалиста, для праздничного стола лучше выбрать простые блюда.

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#продукты
#россияне
#новый год
#напитки
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Россиянам назвали минимальную стоимость качественной красной икры
«СКИТ»: 1 кг качественной красной икры не может стоить дешевле 5 тыс. рублей
29 декабря 2023, 15:40

Фото: iStock/Olga Oginskaya

Баночка качественной красной икры массой 140 грамм не может стоить меньше 550 рублей. Об этом «Известиям» сообщили на рыбообрабатывающем предприятии «Янтарное».
По информации представителя фирмы «СКИТ», килограмм кетовой икры не может иметь стоимость менее, чем пять тысяч рублей. На предприятии пояснили, что внимание необходимо обращать на состав, сырье и консерванты, которые указаны на упаковке.

Отмечается, что икра должна быть сделана из одного вида рыбы, которая была выловлена в период с июля по сентябрь. Эксперты также порекомендовали приобретать данную продукцию в торговых центрах или специализированных магазинах. А вот хранить красную икру следует в холодильнике в рамках указанного на банке срока годности.

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#диетолог
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#эксперты
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#стол
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