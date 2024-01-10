Экономист Остапкович назвал условие стабилизации ситуации с яйцами

Фото: istockphoto.com/rusvideo
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что стабилизации ситуации с яйцами в России может способствовать ввоз большего количества продукции в страну.
«Сейчас из Турции привезли 316 тыс. яиц, а из Белоруссии — около 12 млн. Население нашей страны составляет 146,5 млн человек. Такое количество импорта не сможет полностью закрыть дефицит. Мелкие поставки не решат проблему комплексно. Чтобы ситуация полностью нормализовалась, необходимо ввезти в нашу страну 1,5–2 млрд импортных яиц», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Остапкович.
Он отметил, что ввоз яиц из Белоруссии и Турции в прежних объёмах может оказать некоторую временную поддержку рынку. При этом, специалист высказал мнение о том, что Минсельхозу надо принять решения по увеличению производства отечественных яиц, что сделать в короткие сроки вполне реально.
Читайте также:
Падения цен на яйца в России не будет
Диетолог Фаерман назвала самый полезный способ приготовления яиц
«ОЗК» в ближайшее время поставит в Россию крупную партию яиц из Турции
Мелисса Тимофеева