Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию

Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию

Trend: Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию по техническим причинам
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Азербайджан временно приостановил поставки природного газа в Болгарию. Об этом сообщает издание Trend, ссылаясь на заявление «Булгаргаза».
Отмечается, что транзит энергоресурсов был приостановлен 7 января. Болгария была уведомлена об этом за сутки.

Причиной временных ограничений стали технические неполадки.



«Булгаргазу» удалось в краткие сроки заместить недостающие объёмы газа благодаря соглашению с компанией BOTAŞ из Турции. Такой шаг позволил избежать лишних расходов и сохранить стабильность на региональном рынке газа.

Напомним, что Азербайджан поставляет Болгарии газ через интерконнектор Греция – Болгария. Его мощность составляет три миллиарда кубометров в год. Однако имеется возможность увеличения показателей до пяти миллиардов кубометров.

Читайте также:

«Всегда были благодарны России»: глава Приднестровья рассказал о гумпомощи от Москвы

Bloomberg: экономика РФ не понесет ущерба после отказа Киева от транзита газа

Эксперт рассказал, от чего будет зависеть ценообразование на газ в Европе
#болгария
#азербайджан
#газ
#поставки
#экономика
#греция