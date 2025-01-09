Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию

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Азербайджан временно приостановил поставки природного газа в Болгарию. Об этом сообщает издание Trend, ссылаясь на заявление «Булгаргаза».
Отмечается, что транзит энергоресурсов был приостановлен 7 января. Болгария была уведомлена об этом за сутки.
Причиной временных ограничений стали технические неполадки.
«Булгаргазу» удалось в краткие сроки заместить недостающие объёмы газа благодаря соглашению с компанией BOTAŞ из Турции. Такой шаг позволил избежать лишних расходов и сохранить стабильность на региональном рынке газа.
Напомним, что Азербайджан поставляет Болгарии газ через интерконнектор Греция – Болгария. Его мощность составляет три миллиарда кубометров в год. Однако имеется возможность увеличения показателей до пяти миллиардов кубометров.
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Причиной временных ограничений стали технические неполадки.
«Булгаргазу» удалось в краткие сроки заместить недостающие объёмы газа благодаря соглашению с компанией BOTAŞ из Турции. Такой шаг позволил избежать лишних расходов и сохранить стабильность на региональном рынке газа.
Напомним, что Азербайджан поставляет Болгарии газ через интерконнектор Греция – Болгария. Его мощность составляет три миллиарда кубометров в год. Однако имеется возможность увеличения показателей до пяти миллиардов кубометров.
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Анастасия Чинкова