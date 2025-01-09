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Bloomberg: экономика РФ не понесет ущерба после отказа Киева от транзита газа

Фото: iStock/MikeMareen

Фото: iStock/MikeMareen

Благодаря имеющимся альтернативам, экономика России не понесет ущерба после отказа Киева от транзита газа. Об этом пишет Bloomberg.


«Даже если Владимир Путин лишился части доходов после отказа Киева от транзита российского газа, у Москвы уже имеются альтернативы для поставок топлива, которые уберегут ее от серьезного экономического удара», — цитирует издание «ИноСМИ».

Ликвидация последствий запрета транзита произойдет с помощью расширения экспорта сжиженного природного газа. России перенаправит природный ресурс на другие рынки, в частности в Китай. К тому же Европа находится в зависимости от российских энергоносителей. Это отражается в закупе рекордного количества сверхохлажденного топлива. К тому же в прошлом году уровень общего экспорта СПГ из России достиг наивысших показателей.

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В Германии заявили о самом затяжном за последние 75 лет кризисе
Bild: экономика ФРГ находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет
08 января 2025, 21:59

Фото: iStock/photosvit

Экономика Германии находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет. В 2025 году выхода из него не предвидится, сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на исследование Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall.
Отмечается, что экономика Германии находится в упадке дольше, чем когда-либо с 1949 года.

Глава союза Штефан Вольф заявил, что перспектив улучшения экономической ситуации в настоящее время нет.

По данным издания, потеря благосостояния хорошо заметная, поскольку ВВП страны на 6,5% ниже тенденций роста, которая наблюдается на протяжении нескольких десятилетий. В перерасчёте на современные расценки это соответствует потере более 270 млрд евро в год.

Результаты исследования компании YouGov показывают, что подавляющее большинство жителей Германии недовольны экономическим положением в стране. При этом далеко не многие ожидают улучшения ситуации в ближайшие десять лет.

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#ввп
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Эксперты-экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2025 году
Эксперты-экономисты прогнозируют ослабление рубля в 2025 году
08 января 2025, 17:15

Фото: istockphoto/Larisa Rudenko

Прогноз относительно курса рубля в наступившем 2025 году делать достаточно сложно, так как этот курс зависит от целого ряда мало прогнозируемых факторов. Однако в целом будет прослеживаться тенденция к ослаблению национальной валюты.
В разговоре с изданием «Татар-информ» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох отметил, что в настоящее время процессы импорта и экспорта проходят в условиях санкционных ограничений. Если в 2025 году будут вводиться новые санкции или отменены действующие, это окажет влияние на курс рубля. Два других важных фактора — внутренняя инфляция и потоки капитала, ввозимого в страну и вывозимого из него.

Аналитик и кандидат экономических наук Николай Кульбака считает, что тенденция ослабления рубля уже налицо. Отчасти он связывает это с высоким уровнем инфляции в России. Эксперт считает, что в долгосрочной перспективе курс рубля будет ослабевать. Это неизбежно, но процесс будет не быстрым.

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#санкции
#эксперт
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#инфляция
#курс рубля
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Россия поставила США уран на 49 млн долларов перед введением эмбарго на экспорт
08 января 2025, 11:53

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В ноябре прошлого года Россия после перерыва в три месяца возобновила поставки обогащённого урана в США. При этом объёмы поставок оказались самыми небольшими с сентября 2023 года на фоне условий введённого эмбарго.
В ноябре 2024 года Россия поставила США 21,8 тонны обогащённого урана на общую сумму в 49,3 миллиона долларов. Эти стоимость и объём экспорта стали минимальными с сентября 2023 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы.

Всего с начала года Вашингтон закупил 334,9 тонны урана, что в 1,8 раза меньше объёмов годом ранее. Также сократилась и стоимость – в 1,6 раза, достигнув 623,7 миллиона долларов.

В середине ноября правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащённого урана в Штаты. Исключение составили поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

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#россия
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#поставки
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#ограничения
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Эксперт рассказал, от чего будет зависеть ценообразование на газ в Европе
Пикин: цена на газ в Европе зависит от его отбора
07 января 2025, 19:03

Фото: istockphoto/Leestat

Ценообразование на газ в Европе зависит от повышенного отбора голубого топлива из хранилищ и снижения выработки ветровых ЭС. Об этом RT рассказал аналитик по энергетическому развитию Сергей Пикин. Он подчеркнул, что роль также играет европейский энергобаланс.
«Цены за последние полгода, как правило, поднимались в двух случаях: повышенный отбор газа из хранилищ и снижение выработки ветровыми электростанциями. Если эти два фактора, допустим, совпадают, при том, что газа в Европу может поступать меньше, чем раньше, это будет приводить к росту цен», — прокомментировал Пикин.
С 1 января Владимир Зеленский остановил транзит российского газа в Европу через украинскую территорию. Это вызвало негативные последствия со стороны европейских государств. В Приднестровье грянул энергетический кризис, а премьер Словакии Роберт Фицо стал угрожать Киеву ухудшением жизни украинцев на словацкой территории.

Ранее сообщалось, что закупила Европа.

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#мир
#европа
#газ
#цены
#новости
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Резкое падение цен на газ в Европе до минимума случилось на биржевых торгах
ICE: цена на газ в Европе упала до минимума с 31 декабря 2024 года
07 января 2025, 02:46

Фото: iStock/Denis Shevchuk

Цена на газ в Европе достигла минимального уровня с 31 декабря 2024 года, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, опубликованные 6 января на площадке Investing.com.
Стоимость февральских фьючерсов на нидерландском хабе TTF упала до 517,5 доллара за тысячу кубометров, что составляет 48,31 евро за мегаватт-час. Общее снижение цены за день составило около двух процентов.

Снижение цен на газ на европейском рынке происходит на фоне напряженной энергетической ситуации, связанной с прекращением транзита российского газа через Украину.

2 января депутат Верховной Рады Артем Дмитрук утверждал в своем Telegram-канале, что прекращение транзита газа РФ нанесло значительный финансовый и репутационный ущерб Украине. Парламентарий отметил, что власти страны попытаются компенсировать потери за счет внутренних потребителей, однако полностью решить проблему не удастся.

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Эксперты дали экономический прогноз на 2025 год
Татар-Информ: в 2025 году рост зарплат может замедлиться до 12%
06 января 2025, 19:19

Фото: istockphoto/ipopba

Рост зарплат в России может замедлиться в 2025 году, считает глава отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая в беседе с журналистами Татар-Информ». Она отметила, что таким образом компании могут оптимизировать издержки на фоне высоких процентных ставок по кредитам, замедления спроса в экономике, а также повышения налога на прибыль.
«Рост зарплат может замедлиться до 10-12%», — сказала собеседница.

Что касается инфляции, по мнению аналитика Николая Кульбаки, реальный рост ценника посчитать сложно, поскольку одни продукты дорожают на 10%, а другие на 40%. Кульбака считает, что у каждого человека своя инфляция.

«Даже по данным Росстата, в разных регионах показатели могут отличаться в 2-3 раза», — пояснил Кульбака.

Говоря о ключевой ставке, доктор экономических наук Игорь Кох убежден, что 21% — это запредельный показатель, тормозящий развитие бизнеса. Собеседник считает, что он не может держаться долго, поскольку могут сократиться объемы производства.

«Мы можем сильно подкосить целые отрасли и сектора экономики такой ставкой», — заключил Кох.

Перед этим стало известно о ценах на электричество в 2025 году, и отразятся ли они на россиянах.

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#мир
#россия
#зарплаты
#инфляция
#ключевая ставка
#новости
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Цены на электричество в 2025 году: как изменения ударят по кошелькам россиян
Доцент Осянин: в 2025 в регионах РФ введут три диапазона потребления электричества
06 января 2025, 04:08

Фото: iStock/Aryut

С 2025 года в России изменится схема расчета тарифов на электроэнергию, что приведет к их росту для большинства категорий потребителей. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин, сообщил агентству «Прайм», что будут введены три диапазона потребления электроэнергии, в зависимости от которых устанавливается стоимость киловатт-часа.
Для потребления до 3900 кВтч в месяц тариф составит 6 рублей за кВтч, что на 12% больше текущего уровня. Для второго диапазона (от 3900 до 6000 кВтч) стоимость будет определяться экономически обоснованным показателем, а для свыше 6000 кВтч оплата будет производиться по ставкам коммерческих потребителей.

С 1 июля тарифы дополнительно вырастут в среднем на 12%. Стоимость электроэнергии будет варьироваться от 3,71 до 10,23 рубля за кВтч. Однако социальные льготы на оплату электричества для уязвимых категорий граждан сохраняются.

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В регионах с низким уровнем газификации (менее 5%) будут введены сезонные пороги потребления, чтобы не увеличивать нагрузку на домохозяйства, использующие электричество для отопления зимой.

Изменения коснутся, прежде всего, тех, кто потребляет электроэнергию в больших объемах (например, в целях майнинга или для коммерческого использования).

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#электричество
#льготы
#тариф
#оплата
#тарифы
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Сирийские власти объявили о беспрецедентном росте зарплат ​на сотни процентов
Новые власти Сирии заявили, что повысят зарплаты госслужащим на 400%
06 января 2025, 03:19

Фото: iStock/mrjo2405

Новые власти Сирии объявили о значительном повышении зарплат в государственном секторе. По словам министра финансов страны Мохаммеда Абазида, которые передает Reuters, выплаты увеличат на 400 процентов.
Мера направлена на стабилизацию экономики, пострадавшей в результате войны и санкций, и вступит в силу с февраля. Зарплаты за январь будут выплачены уже на этой неделе.

«(Это) первый шаг к экстренному решению экономической ситуации в стране», — указал министр финансов.
Ранее государственные служащие при президентстве Башара Асада получали около 25 долларов в месяц, что ставило их за черту бедности. По данным министра, новые шаги призваны экстренно улучшить экономическую ситуацию в стране, где бедность затрагивает большинство населения.

Ранее сообщалось, что новые власти Сирии в своих социальных сетях опубликовали фотографию по итогам недавнего визита в Дамаск министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и её французского коллеги Жана-Ноэля Барро. Однако изображение главы немецкого МИД на снимке оказалось заретушированным.

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#выплаты
#министр
#зарплаты
#бедность
#сирия
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Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа у Евросоюза
05 января 2025, 18:17

Фото: iStock/Cylonphoto

Приднестровская компания «Тираспольтрансгаз» отказалась от предложения госкомпаний Молдавии оказать посреднические услуги в импорте газа из Евросоюза после прекращения поставок из России. Об этом сообщил госсекретарь Минэнерго Молдавии Константин Боросан в своих соцсетях.
Отмечается, что 2 января «Молдовагаз» и «Энергоком» предложили «Тираспольтрансгазу» функциональный механизм закупки газа на региональных рынках. В этот же день приднестровская компания отказалась от этого предложения.

Также правительство Молдавии обратилось к приднестровским властям с предложением самостоятельно покупать сырье для выработки из него электроэнергии на Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Это позволит обеспечить электроэнергией потребителей на правом береге Днестра. Однако ответ пока не был получен.

Напомним, что поставки российского газа в Молдавию были полностью остановлены 1 января после отказа правительства урегулировать проблемы с задолженностью за потребленное топливо. Россия оценила этот долг в 709 миллионов долларов.

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#молдавия
#приднестровье
#газ
#поставки
#россия
#топливо
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