Bloomberg: экономика РФ не понесет ущерба после отказа Киева от транзита газа

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Благодаря имеющимся альтернативам, экономика России не понесет ущерба после отказа Киева от транзита газа. Об этом пишет Bloomberg.
«Даже если Владимир Путин лишился части доходов после отказа Киева от транзита российского газа, у Москвы уже имеются альтернативы для поставок топлива, которые уберегут ее от серьезного экономического удара», — цитирует издание «ИноСМИ».
Ликвидация последствий запрета транзита произойдет с помощью расширения экспорта сжиженного природного газа. России перенаправит природный ресурс на другие рынки, в частности в Китай. К тому же Европа находится в зависимости от российских энергоносителей. Это отражается в закупе рекордного количества сверхохлажденного топлива. К тому же в прошлом году уровень общего экспорта СПГ из России достиг наивысших показателей.
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