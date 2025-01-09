«Всегда были благодарны России»: глава Приднестровья рассказал о гумпомощи от Москвы

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Россия оказывала гуманитарно-техническую помощь непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), осуществляя поставки газа. Об этом сообщил глава республики Вадим Красносельский в ходе заседания Совбеза.
Он подчеркнул, что российская сторона предложила использовать денежные средства за потребляемый газ для бюджета Приднестровья и для покрытия социальных обязательств. Имелся специальный газовый счёт, обеспечивающий исполнение обязательств перед жителями республики.
Красносельский отметил, что Россия решила оказывать гуманитарно-техническую помощь из-за деструктивной позиции Молдавии, которая сильно ограничивала бизнес в Приднестровье. В 2006 году Кишинёв нарушил меморандум 1997 года, предполагавший широкие возможности внешнеэкономического характера для Тирасполя. Тогда из-за действий молдавских властей разорились многие предприниматели, производства остановились, а Приднестровье столкнулось с падением ВВП.
Политик добавил, что дважды в месяц власти республики отправляют отчёты в ряд российских ведомств, которые касаются расходования средств гумпомощи, предоставляемой Москвой. Это открытый и публичный процесс, а средства направлялись на развитие Приднестровья.
В заключение Красносельский отметил, что республика всегда была благодарна России за предоставляемую помощь.
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Красносельский отметил, что Россия решила оказывать гуманитарно-техническую помощь из-за деструктивной позиции Молдавии, которая сильно ограничивала бизнес в Приднестровье. В 2006 году Кишинёв нарушил меморандум 1997 года, предполагавший широкие возможности внешнеэкономического характера для Тирасполя. Тогда из-за действий молдавских властей разорились многие предприниматели, производства остановились, а Приднестровье столкнулось с падением ВВП.
Политик добавил, что дважды в месяц власти республики отправляют отчёты в ряд российских ведомств, которые касаются расходования средств гумпомощи, предоставляемой Москвой. Это открытый и публичный процесс, а средства направлялись на развитие Приднестровья.
В заключение Красносельский отметил, что республика всегда была благодарна России за предоставляемую помощь.
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Анастасия Чинкова