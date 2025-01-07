Эксперт рассказал, от чего будет зависеть ценообразование на газ в Европе

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Ценообразование на газ в Европе зависит от повышенного отбора голубого топлива из хранилищ и снижения выработки ветровых ЭС. Об этом RT рассказал аналитик по энергетическому развитию Сергей Пикин. Он подчеркнул, что роль также играет европейский энергобаланс.
«Цены за последние полгода, как правило, поднимались в двух случаях: повышенный отбор газа из хранилищ и снижение выработки ветровыми электростанциями. Если эти два фактора, допустим, совпадают, при том, что газа в Европу может поступать меньше, чем раньше, это будет приводить к росту цен», — прокомментировал Пикин.С 1 января Владимир Зеленский остановил транзит российского газа в Европу через украинскую территорию. Это вызвало негативные последствия со стороны европейских государств. В Приднестровье грянул энергетический кризис, а премьер Словакии Роберт Фицо стал угрожать Киеву ухудшением жизни украинцев на словацкой территории.
Ранее сообщалось, что закупила Европа.
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