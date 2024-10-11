Багреева: Москва сэкономил около 18 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок

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Москва с января по сентябрь текущего года сэкономила 17,6 миллиарда рублей за счет экспертизы цен в госзакупках. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, ее слова приводит пресс-служба ведомства.
Поясняется, что экспертиза цен в госзакупках помогает городу снизить бюджетные расходы и обеспечить госзаказчикам обоснованные цены.
Экспертизой занимается столичный департамент экономической политики и развития, кроме тех, которые связаны с проведением ремонтных работ и благоустройства.
Ценовая экспертиза проводится для контрактов на сумму более 30 миллионов рублей в рамках 44-ФЗ о закупках, а также для договоров на 50 миллионов рублей и более.
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«За девять месяцев эксперты выдали 1,8 тысячи заключений. Заявленная сумма закупок составила 775,6 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 17,6 миллиарда рублей бюджетных средств», – пояснила Багреева.
Экспертизой занимается столичный департамент экономической политики и развития, кроме тех, которые связаны с проведением ремонтных работ и благоустройства.
Ценовая экспертиза проводится для контрактов на сумму более 30 миллионов рублей в рамках 44-ФЗ о закупках, а также для договоров на 50 миллионов рублей и более.
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Элина Позднякова