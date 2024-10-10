Центробанк отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке до марта 2025

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Центробанк отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025-го, а также рассматривает вариант полного отказа от этой меры на постоянной основе. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Банка России.
«Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка», — указано в заявлении.ЦБ отмечает, что такое решение позволит банкам отражать в ставках по ипотеке последние изменения на финансовом рынке, сохранив для клиентов возможность брать ипотеку по повышенной ставке, но без завышения стоимости жилья.
«Чтобы ипотечные кредиторы смогли лучше адаптироваться к изменению рыночных условий, Банк России рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе», — добавили в публикации.Читайте также:
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