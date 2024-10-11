Собянин: власти Москвы одобрили проект бюджета на 2025-2027 годы

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Правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2025-2027 годы, об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Одобрили проект бюджета Москвы на 2025-2027 годы. Его формировали, исходя из многих факторов, в том числе стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы до 2030 года», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
На сайте мэра и правительства Москвы сообщается, что в 2025 году 90% бюджета будет направлено на реализацию 13 государственных программ, которые охватывают различные сферы жизни столицы и направлены на развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия и социальную поддержку жителей Москвы.
В 2025 году расходы на государственные программы составят около 5 триллионов рублей, а за три года — 15,2 триллиона рублей.
Уточняется, что за 2022 и 2023 годы столичная экономика адаптировалась к санкционному давлению и на сегодняшний день находится на траектории сбалансированного роста
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Элина Позднякова