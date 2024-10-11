Власти введут запрет взыскания «меченых» денег оборонных заводов

По итогам первых 8 месяцев этого года продажи в РФ препарата от диабета «Оземпик» датской фармкомпании Novo Nordisk, который гораздо чаще используют в качестве средства для похудения, составили 25,4 тыс. упаковок, что в 30 раз меньше продаж его аналогов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты аналитической компании DSM Group.