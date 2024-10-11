Власти введут запрет взыскания «меченых» денег оборонных заводов

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Минпромторг предложил запретить списание средств со спецсчетов оборонных предприятий. Об этом сообщает РБК.
Уточняется, что речь идет о счетах оборонных предприятий, на которых лежат средства, полученные по субсидиям на государственный оборонный заказ, от взысканий в доход страны и на оплату труда. Нововведение должно сократить риски срыва контрактов по гособоронзаказу из-за нехватки финансовых средств после их списания.
Согласно информации источника, данный законопроект был одобрен комиссией по законодательной деятельности, а после согласования в кабмине будет направлен в Госдуму.
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