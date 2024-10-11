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Власти введут запрет взыскания «меченых» денег оборонных заводов

РБК: власти предложили запретить списание средств со счетов оборонных заводов
11 октября 2024, 10:11
Фото: iStock/SSV-Photo

Фото: iStock/SSV-Photo

Минпромторг предложил запретить списание средств со спецсчетов оборонных предприятий. Об этом сообщает РБК.


Уточняется, что речь идет о счетах оборонных предприятий, на которых лежат средства, полученные по субсидиям на государственный оборонный заказ, от взысканий в доход страны и на оплату труда. Нововведение должно сократить риски срыва контрактов по гособоронзаказу из-за нехватки финансовых средств после их списания.

Согласно информации источника, данный законопроект был одобрен комиссией по законодательной деятельности, а после согласования в кабмине будет направлен в Госдуму.

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#минпромторг
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Багреева: Москва сэкономил около 18 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок
11 октября 2024, 10:51

Фото: iStock/blinow61

Москва с января по сентябрь текущего года сэкономила 17,6 миллиарда рублей за счет экспертизы цен в госзакупках. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, ее слова приводит пресс-служба ведомства.
Поясняется, что экспертиза цен в госзакупках помогает городу снизить бюджетные расходы и обеспечить госзаказчикам обоснованные цены.

«За девять месяцев эксперты выдали 1,8 тысячи заключений. Заявленная сумма закупок составила 775,6 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 17,6 миллиарда рублей бюджетных средств», – пояснила Багреева.

Экспертизой занимается столичный департамент экономической политики и развития, кроме тех, которые связаны с проведением ремонтных работ и благоустройства.

Ценовая экспертиза проводится для контрактов на сумму более 30 миллионов рублей в рамках 44-ФЗ о закупках, а также для договоров на 50 миллионов рублей и более.

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Собянин: власти Москвы одобрили проект бюджета на 2025-2027 годы
11 октября 2024, 10:21

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2025-2027 годы, об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Одобрили проект бюджета Москвы на 2025-2027 годы. Его формировали, исходя из многих факторов, в том числе стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы до 2030 года», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

На сайте мэра и правительства Москвы сообщается, что в 2025 году 90% бюджета будет направлено на реализацию 13 государственных программ, которые охватывают различные сферы жизни столицы и направлены на развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия и социальную поддержку жителей Москвы.

В 2025 году расходы на государственные программы составят около 5 триллионов рублей, а за три года — 15,2 триллиона рублей.

Уточняется, что за 2022 и 2023 годы столичная экономика адаптировалась к санкционному давлению и на сегодняшний день находится на траектории сбалансированного роста

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#ограничение
#бюджет
#проект
#запрет
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#развитие
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Центробанк отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке до марта 2025
10 октября 2024, 20:48

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Центробанк отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025-го, а также рассматривает вариант полного отказа от этой меры на постоянной основе. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Банка России.
«Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка», — указано в заявлении.
ЦБ отмечает, что такое решение позволит банкам отражать в ставках по ипотеке последние изменения на финансовом рынке, сохранив для клиентов возможность брать ипотеку по повышенной ставке, но без завышения стоимости жилья.
«Чтобы ипотечные кредиторы смогли лучше адаптироваться к изменению рыночных условий, Банк России рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе», — добавили в публикации.
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Воробьёв представил Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере АПК
10 октября 2024, 16:38

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Московская область принимает участие в проходящей в Москве 26-й агропромышленной выставке «Золотая осень», достижения региона, представленные на стенде «Подмосковье —пространство возможностей» области Андрей Воробьёв представил премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего пять процентов. Но при этом мы занимаем пятое место в стране по экспортному потенциалу. На выставке мы постарались представить наши новые проекты, которые реализуются в генетике, семеноводстве», — сказал Андрей Воробьёв.
В качестве примера глава привёл компанию «Мираторг», занимающуюся совместно с компанией «Иннопрактика» генетикой в сфере животноводства занимается компания «Мираторг», а также компанию «Эко-культура», которая занимается производством семян высокоэффективного сорта томатов.

Отмечается, что подмосковная компания «Валмикс» производит более десяти процентов качественных семян картофеля в России, а компания «Лукаморье» — всего российского 20% лука-севка. В Подмосковье также реализуется крупный проект компании «Элинар-Бройлер» по племенному птицеводству.

Всего на стенде области представлены 13 крупных инвестиционных агропроектов, реализующихся в Подмосковье, общий объём инвестиций в них составляет около 50 миллиардов рублей. Реализация этих проектов запланирована на 2024-26 гг., благодаря им в регионе появится ещё около 1,8 тыс. рабочих мест.

«Я знаю, насколько системно Московская область занимается аграрной наукой, животноводством, генетикой, семеноводством. Хочу пожелать дальнейшего успеха в этой работе», — сказал Михаил Мишустин.
Всего в выставке «Золотая осень» участвуют 150 подмосковных сельхозпроизводителей, 12 из них предлагают свою продукцию.

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#андрей воробьёв
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#сельское хозяйство
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#московская область
#подмосковье
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Экономист Колташов назвал биткоин «антиденежным знаком»
10 октября 2024, 15:10

Фото: iStock/peshkov

Экономист Василий Колташов заявил, что биткоин является антиденежным знаком с отрицательным значением.
«Если деньги со знаком плюс, они постоянно прибавляются, то тут есть предел, в связи с чем увеличивается стоимость производства новых биткоинов. Добыча. Это был вызов системе с ее практикой бесконечной денежной эмиссии. Отсюда инфляция. Почему мы не наблюдаем дефляции? Цены не снижаются. Они были стабильны в XIX веке, в веке промышленной революции, потому что тогда цены снижались, масса товаров росла. Биткоин должен стать именно такой единицей», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Колташов.

До этого министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что хотя Минфин не рассчитывает на существенные доходы бюджета от майнинга, но криптовалюту можно будет использовать для внешних расчётов.

«Важно не то, сколько мы получим в бюджет от майнинга, а то, что та криптовалюта, которая получена в результате этого майнинга, законодательно стала основанием для взаиморасчётов во внешнем контуре», — отметил в беседе с RT Arabic Силуанов.

Ранее сообщалось, что Балашихинский городской суд Подмосковья взыскал свыше 7,3 миллиарда рублей с экс-следователей Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко по делу о получении рекордно крупной взятки в биткоинах.

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#доходы
#криптовалюта
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Фермер из Клина предложила туристам проводить праздники на пасеке
10 октября 2024, 13:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Новый способ привлечение туристов придумала хозяйка расположенной в округе Клин пасеки «Золино» Мария Губакина: теперь любой желающий может отпраздновать день рождения среди пчёл, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Первый праздник такого формата состоялся на пасеке в сентябре. В программу празднования вошла весёлая эстафета, лекция о пчёлах с демонстрацией устройства улья, мастер-классы по откачке мёда и изготовлению восковых свечей, застолье с травяным чаем и тортом, а также фотосессия в специально приготовленной зоне», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы устроить праздник на пасеке, желающие должны связаться с Марией Губакиной.

Пасека «Золино» находится на территории усадьбы Золино-Никольское. Гостей ждёт прекрасная природа, уникальные развлечения и качественный мёд.

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#агротуризм
#пчёлы
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В Подмосковье построили завод по производству лекарств для онкобольных
10 октября 2024, 11:55

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Научно-производственный фармацевтический комплекс, на котором будут производить лекарства для терапии онкологических, сердечно-сосудистых и ревматических заболеваний, построила на территории ОЭЗ «Дубна» компания «Аргументум Фарма», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания уже завершила строительство здания и до конца года планирует заниматься благоустройством прилегающей к предприятию территории и внутренней отделкой помещений. На следующий год запланирована установка и наладка оборудования», — рассказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что первая очередь производства будет запущена в 2025 году, в этот период в список выпускаемых медикаментов войдут импортозамещающие препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

Отмечается, что на предприятии будут также разрабатывать новые препараты.

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#оэз «дубна»
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#лекарства
#мининвест мо
#экономика
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Продажи аналогов ушедшего из России «Оземпика» превзошли оригинал
10 октября 2024, 09:55

Фото: iStock/guteksk7

По итогам первых 8 месяцев этого года продажи в РФ препарата от диабета «Оземпик» датской фармкомпании Novo Nordisk, который гораздо чаще используют в качестве средства для похудения, составили 25,4 тыс. упаковок, что в 30 раз меньше продаж его аналогов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты аналитической компании DSM Group.
Уточняется, что речь идет о зарегистрированных в прошлом году препаратах «Семавик» и «Квинсента»с международным непатентованным наименованием семаглутид. Наибольшее количество продаж было у «Семавика» (561,4 тыс. упаковок).

Согласно информации источника, объем продаж «Семавика» с января по август текущего года составил 722,4 тыс. упаковок. Из этих продаж 88% пришлось на аптеки, а оставшиеся 12% — на государственные закупки.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ дал отечественным компаниям «Промомед» и «Герофарм» разрешение сроком до 31 декабря 2024 выпускать аналоги препарата от диабета «Оземпик» без согласия зарубежного правообладателя. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#похудение
#препараты
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Авиабилеты подешевеют: детали нового плана ФАС
ФАС предложила меры по сдерживанию роста цен на авиабилеты
10 октября 2024, 06:00

Фото: istock/PeopleImages

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработала инициативу, направленную на сдерживание роста цен на авиабилеты путем регулирования долгосрочных тарифов в аэропортах. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, в публикации «Ведомостей».
По их словам, ФАС предлагает исключить из расчетов тарифов на долгосрочные периоды (более трех лет) расходы и нормативную прибыль инвесторов на строительство терминалов, если стоимость проектов превышает изначально согласованные параметры. Это поможет предотвратить завышение расходов и сохранить стабильность тарифов на авиаперевозки.

Для расчета прибыли будет использоваться стоимость аналогичных одобренных проектов с учетом инфляции. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года и коснутся всех новых аэропортовых проектов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин также анонсировал меры по снижению стоимости авиаперелетов по России, включая увеличение производства запчастей для самолетов, что снизит издержки авиакомпаний.

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