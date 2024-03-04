Байден продлил на год действия санкций против РФ, введенных в 2014 году

Фото: iStock/AlexLMX
Президент США Джо Байден еще на один год продлил санкционный режим против России, который был введен еще в 2014 году из-за Украины. Об этом говорится в пресс-релизе, он опубликованном на официальном сайте Белого дома.
«В соответствии с разделом "Закона о национальных чрезвычайных ситуациях" я продолжаю в течение одного года действие антироссийских санкций», — говорится в документе.
Ранее представитель американской делегации на Всемирном фестивале молодежи заявил, что рад прорвать блокаду и американские санкции. По его словам, американская молодёжь не хочет враждовать с российской. Совсем наоборот — Халали заявил, что молодые люди из Соединённых Штатов Америки хотят работать сообща с россиянами и вместе строить мир.
Читайте также:
США уничтожают Евросоюз через антироссийские санкции, заявила Захарова
РГ: Санкции и конфликты вредят экологии больше добычи угля и нефти
Путин ни разу не произнёс слово «санкции» в послании парламенту, указал Косачёв
Элина Позднякова