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Байден продлил на год действия санкций против РФ, введенных в 2014 году

04 марта 2024, 20:50
Фото: iStock/AlexLMX

Фото: iStock/AlexLMX

Президент США Джо Байден еще на один год продлил санкционный режим против России, который был введен еще в 2014 году из-за Украины. Об этом говорится в пресс-релизе, он опубликованном на официальном сайте Белого дома.

«В соответствии с разделом "Закона о национальных чрезвычайных ситуациях" я продолжаю в течение одного года действие антироссийских санкций», — говорится в документе.

Ранее представитель американской делегации на Всемирном фестивале молодежи заявил, что рад прорвать блокаду и американские санкции. По его словам, американская молодёжь не хочет враждовать с российской. Совсем наоборот — Халали заявил, что молодые люди из Соединённых Штатов Америки хотят работать сообща с россиянами и вместе строить мир.

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В России утвердили перечень из шести экономически значимых организаций
04 марта 2024, 20:21

Фото: iStock/Oleg Elkov

Правительство России утвердило перечень из шести экономически значимых организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Экономически значимая компания — это организация, которая имеет большое значение для экономического суверенитета и безопасности РФ. Список таких организаций составляет российское правительство.

В этот список вошли: АО «АБ Холдинг» (структура, контролирующая Альфа-банк), ООО «ЮНС-Холдинг» (бенефициар «Альфастрахования»), ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (российская холдинговая структура X5), АО «Акрон Групп» (входит в число основных акционеров «Акрон»), ООО «Городской супермаркет» («Азбука вкуса»), ООО «Разрез Аршановский».

27 января президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий за экономически значимыми организациями право не раскрывать информацию о деятельности.

Теперь, после подписания указа, такие компании и владельцы акций могут не выполнять требования раскрыть сведения, содержащиеся в ряде законов. Для этого им нужно направить уведомление в уполномоченные федеральные органы.

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«Семейную ипотеку» продлят по поручению Путина до 2030 года
04 марта 2024, 19:15

Фото: iStock/alexialex

Социальная государственная программа «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года по поручению Владимира Путина, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
«Семейная ипотека» направлена на поддержку многодетных семей и семей с маленькими детьми. Её цель - улучшить демографическую ситуацию в стране. Ожидаемые расходы федерального бюджета на реализацию программы составят 1,5 трлн рублей.

Министерство финансов РФ считает, что необходимо добиться снижения общего влияния льготных программ на ипотечный рынок.

«Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», – подчеркнул Силуанов.
Базовые параметры программы «Семейная ипотека» будут сохранены, а для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка в 6%. Предварительные расчёты Минфина показывают, что в 2024 году дополнительные бюджетные расходы на продление программы составят около 260 млрд рублей. Однако фактические расходы будут зависеть от изменений ключевой ставки в текущем году и в будущем.

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ЕК введет ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле
В Евросоюзе в апреле проголосуют по директиве о запрете поставок российского СПГ
04 марта 2024, 15:06

Фото: istock / NiseriN

Еврокомиссия планирует ввести директиву, запрещающую поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз в апреле. Об этом сообщает еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, пишет ТАСС.

«Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по этой директиве на пленарной сессии в Страсбурге в апреле и это позволит нашим странам принять меры [против российского СПГ], не прибегая к санкциям», — заявил Симсон.
Ранее стало известно, что по информации министерства энергетики США, в 2023 году Штаты третий раз подряд стала крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в Европу. Доля США в импорте сжиженного природного газа Евросоюзом составила 48%, или 7,1 миллиарда кубометров в сутки, отмечает издание.

Ранее в ЕК оценили риски остановки транзита российского газа через Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Иссушили банковскую систему донельзя»: Эксперт о прогнозе закрытия ряда банков в России
Президент АРБ Тосунян: практика закрытия банков должна быть сведена к минимуму
04 марта 2024, 12:48

Фото: istock / ultramarine5

В 2024 году число работающих в России банков может сократиться, а их прибыль — снизиться. О возможном исчезновении ряда банковских организаций предупредили аналитики «Эксперт РА».
Так, в ЦБ РФ в феврале отозвал лицензии у двух банков: у «Киви банка», который по величине активов занимал 89-е место в банковской системе РФ, и у банка «Гефест» (336-е место). Президент ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в беседе с «Радио 1» рассказал, стоит ли ожидать зачистку банковского сектора.

«То, что в прошлом году ни у одного банка не была отозвана лицензия, вот это можно брать в качестве ориентира. Я надеюсь, у Центрального банка есть понимание того, что уже и так иссушили банковскую систему донельзя. В то же время, естественно, абсолютно исключать отказ от отзыва о лицензии невозможно, но, с другой стороны, эта практика уже должна быть сведена к минимуму, и 15 банков при всего 300 банках, оставшихся на рынке, это уже большая цифра. Я надеюсь, что она не реализуется», — прокомментировал эксперт.
Аналитики прогнозируют снижения прибыли сектора в 2024 году на 500 миллиардов с рекордных 3,3 триллиона рублей. Тосунян отметил, что монополисты замкнули всю прибыль на себе и разрыв между банками достаточно большое.

«И даже если она (прибыль - прим.ред) будет сохранена как высокая прибыль, но при этом при монополизированном рынке, это не решение проблемы. Важно, чтобы сама система была диверсифицирована и многослойна, чтобы не убирали опять же в угоду монополистам как можно больше небольших банков, чтобы монополистам легче было навязывать свою процентную ставку, свои комиссии и так далее», — подытожил президент АРБ.

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В Лобне откроют завод по восстановлению двигателей
04 марта 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Авторемонтный завод, специализирующийся на восстановлении двигателей внутреннего сгорания, запустит на территории городского округа Лобня компания «Механика», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания инвестирует в этот проект более 400 миллионов рублей. На первом этапе на предприятии будет создано 50 рабочих мест, в дальнейшем штат планируется увеличить в два раза», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
В настоящее время на производственной площадке уже завершают ремонт, ведётся подготовка к монтажу оборудования. Первый производственный участок на новом заводе планируется запустить в эксплуатацию в июне текущего года.

На заводе, помимо производства запасных частей для двигателей внутреннего сгорания легковых автомобилей и крупногабаритной техники, планируют выпускать запчасти и элементы тюнинга для стрелкового оружия.

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#экономика и инвестиции в подмосковье
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Производители из Московской области стали победителями конкурса «Знай наших»
04 марта 2024, 10:35

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковные производители стали победителями конкурса новых брендов России. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Подмосковные производители вошли в число 82 победителей конкурса «Знай наших».

«В число победителей вошли производитель целлюлозного волокна «РАМЭКО» из Воскресенска в номинации «Эко», производитель протезов METIZ из Щелково в номинации «Инклюзия», производитель полезных продуктов питания «АйсКро» из Солнечногорска в номинации «Вкусно-и-точка». Производитель трейлеров MOBITRUCK стал супер-победителем в номинации «Высокие технологии». Продукцию «Мобитрак» ранее оценил Президент России на выставке брендов конкурса. Кроме того, Подмосковье вошло в число лучших регионов по работе с брендами», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что победители смогут получить помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, а также бесплатные рекламные кампании от ведущих операторов наружной рекламы.

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В Подмосковье запускают новое кондитерское производство
04 марта 2024, 10:18

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Новую площадку по производству кондитерских изделий ввели в эксплуатацию в городском округе Волоколамск, здесь будет выпускать продукцию компания «Хлебпром», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
«Предприятие начало работу ещё в 1982 году в Челябинске, а сегодня расширило свое производство и приобрело завод на северо-западе Подмосковья», — отметил глава регионального Минсельхозпрода Владислав Мурашов.
Он добавил, что компания создаст в Подмосковье более 400 рабочих мест.

В министерстве также напомнили, что Московская область занимает значительное место по производству кондитерских изделий в стране: в регионе выпускают 14% от общероссийского объёма такой продукции. Например, в минувшем году в Подмосковье произвели свыше 590 тысяч тонн варенья, шоколадных конфет, пастилы, безе и прочих сладостей. Новое производство позволит дополнительно увеличить этот показатель.

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#кондитерские изделия
#экономика
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#владислав мурашов
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Конгресс США согласовал финансы для федерального правительства до конца 2024 года
04 марта 2024, 08:34

Фото: iStock/tupungato

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер объявил о достижении соглашения между демократами и республиканцами, которое позволит обеспечить финансирование федерального правительства до конца 2024 финансового года, пишет агентство Reuters.
По словам Шумера, соглашение предусматривает выделение около 1,66 триллиона долларов на работу правительства. Лидер демократов заявил, что принятие шести законопроектов о финансировании поможет избежать шатдауна, который мог произойти 8 марта из-за прекращения финансирования.

«Конгресс, наконец, достиг двухпартийных договоренностей по шести законопроектам о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу», — отметил Шумер.
Чтобы избежать шатдауна, Палате представителей необходимо в ближайшие дни принять законопроекты и направить их в Сенат. Сенату в свою очередь потребуется двухпартийное сотрудничество для принятия документов до крайнего срока, установленного на пятницу.

Шатдаун - это ситуация, при которой правительство США прекращает свою работу из-за отсутствия утвержденного бюджета. Бюджетный год в США начинается 1 октября, и если Конгресс не может согласовать и принять бюджет к этому сроку, то правительство оказывается в подвешенном состоянии без финансирования.

Последствия шатдауна весьма серьезны. Без финансирования все государственные ведомства США прекращают работу, за исключением тех, которые считаются жизненно важными для национальной безопасности и общественного порядка. Это означает, что около 4 миллионов федеральных служащих могут оказаться без зарплаты.

Для сотрудников правительства шатдаун - это чрезвычайно стрессовый период. Они не знают, когда получат следующую зарплату, и могут быть вынуждены брать отпуска без сохранения содержания или искать дополнительный заработок. Шатдауны могут также привести к задержкам в предоставлении государственных услуг, таких как обработка паспортов, проведение научных исследований и финансирование инфраструктурных проектов.

Кроме того, шатдауны могут иметь негативные экономические последствия. Бездействующее правительство не может вносить стипендии и гранты, что влияет на деятельность предприятий и организаций. Падение потребительских расходов и снижение деловой активности также усугубляют экономические проблемы.

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#конгресс сша
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В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет
04 марта 2024, 06:22

Фото: iStock/ Olga Shumitskaya

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о доплате к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума по стране за стаж от 30 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст инициативы, которая направлена для заключения в правительство.
Авторы проекта считают, что россияне, внесшие столь значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны имеют право на то, чтобы «обеспечить себе достойную жизнь». Повышенная пенсия сделает их жизнь более комфортной и качественной, отмечают депутаты.

В пояснительной записке уточняется, что величина прожиточного минимума для пенсионеров в целом по стране на 2024 год установлена в размере 13 290 руб. То есть, двукратная величина составит в текущем году более 26 тыс. руб.

В октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что неработающих россиян, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера, в стране нет. На сегодняшний день в РФ предусмотрена доплата неработающим пенсионерам до этого уровня. Эти доплаты получают 6,3 млн пенсионеров.

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