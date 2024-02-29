Путин ни разу не произнёс слово «санкции» в послании парламенту, указал Косачёв

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Самое важное из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию – это то, что в нём ни разу не прозвучало слово «санкции». Об этом в интервью RT сообщил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв.
Президент России Владимир Путин в четверг, 29 февраля озвучил послание в Федеральному собранию в Гостином дворе. В ходе выступления глава государства затронут важные вопросы, такие как повышение зарплат госслужащим, социальную газификацию, развитие отечественной промышленности и другое.
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Анастасия Чинкова