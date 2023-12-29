«Балтика» намерена лишить Carlsberg своего товарного знака за рубежом

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Руководство российской пивоваренной компании «Балтика» собирается приостановить регистрацию договоров на использование своего бренда в странах Содружества независимых государств (СНГ), Туркменистане и Монголии.
В качестве аргумента первый вице-президент российского пивоваренного концерна приводит тот факт, что права на использование товарных знаков были переданы компании Carlsberg лицом, чьи полномочия на тот момент уже были прекращены. Также известно, что экс-президент «Балтики» Денис Шерстенников и ее вице-президент Антон Рогачевский были отправлены под арест. Их подозревают в мошенничестве в деле уступки прав на часть брендов компании зарубежным структурам фирмы Carlsberg. По словам топ-менеджера, бренд «Балтика» — наиболее ценный актив в портфеле группы.
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Александр Бойцов