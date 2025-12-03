«Балтика» займется производством хмеля для собственного пивного бренда
Пивоваренная компания «Балтика» приступила к реализации масштабного проекта по производству хмеля. В начале ноября предприятие подало заявку на регистрацию торговой марки «Балтика-Агро» в Роспатенте, сообщила газета «Известия».
Проект реализуют через дочернее предприятие в Чувашии. На сегодняшний день промышленность использует 38 гектаров новых хмельников.
В рамках развития хмелеводческого направления «Балтика» открыла специализированный цех по глубокой переработке сырья. Кроме того, компания запустила образовательную программу по подготовке специалистов в Чувашском государственном аграрном университете.
Текущая ситуация на рынке показывает, что около 95% используемого в России хмеля импортируется из-за рубежа. По оценкам экспертов отрасли, для достижения самообеспеченности потребуется 7–10 лет интенсивной работы. Такое мнение высказал Вячеслав Ефимов, директор по взаимодействию с органами власти компании «Напитки вместе» (бывшая AB InBev Efes).
