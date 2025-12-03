«Балтика» займется производством хмеля для собственного пивного бренда

03 декабря 2025, 05:34

Фото: istockphoto / Ridofranz

Пивоваренная компания «Балтика» приступила к реализации масштабного проекта по производству хмеля. В начале ноября предприятие подало заявку на регистрацию торговой марки «Балтика-Агро» в Роспатенте, сообщила газета «Известия».