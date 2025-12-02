В десяти округах Московской области отремонтировали остановки

02 декабря 2025, 16:41

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Остановочные павильоны отремонтировали специалисты Мосавтодора в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели на улицах в черте семи городов и в трёх малых населённых пунктах.





«В городах остановки починили на Комсомольском проспекте в Люберцах, на улице Гагарина в Жуковском, на улице Нелидова в Пушкине, на Аэропортовской улице в Лобне, на Саввинской улице в Балашихе, на Калининградской улице в Королёве и на Октябрьском проспекте в Подольске», — говорится в сообщении.