В десяти округах Московской области отремонтировали остановки
Остановочные павильоны отремонтировали специалисты Мосавтодора в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели на улицах в черте семи городов и в трёх малых населённых пунктах.
«В городах остановки починили на Комсомольском проспекте в Люберцах, на улице Гагарина в Жуковском, на улице Нелидова в Пушкине, на Аэропортовской улице в Лобне, на Саввинской улице в Балашихе, на Калининградской улице в Королёве и на Октябрьском проспекте в Подольске», — говорится в сообщении.Кроме того, павильоны привели в порядок на Проектируемом проезде в посёлке Развилка Ленинского округа, на Волоколамском шоссе в красногорском посёлке Нахабино и на улице Юбилейная в селе Ашитково округа Воскресенск.