Банк HSBC прекратил обработку платежей из России и Белоруссии

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Британо-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc заявила во вторник, что больше не будет производить платежи из России или Белоруссии. говорится на официальном сайте.
Кроме того, HSBC посоветовал клиентам искать альтернативные способы перевода. Причина отказа в обработке платежа не указана.
2 мая президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести «дочку» британского банка HSBC. С октября 2022 года она входила в утвержденный Владимиром Путиным список банков, «в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале без его согласования».
Отмечается, что соглашение о продаже 100% российского бизнеса группы HSBC Экспобанку было подписано в июле 2022 года.
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2 мая президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести «дочку» британского банка HSBC. С октября 2022 года она входила в утвержденный Владимиром Путиным список банков, «в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале без его согласования».
Отмечается, что соглашение о продаже 100% российского бизнеса группы HSBC Экспобанку было подписано в июле 2022 года.
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Александр Климов