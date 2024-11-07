«Мосбиржа» приостановит торги акциями Росбанка

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Московская биржа с 14 ноября приостановит торги акциями Росбанка. Такое решение принято на период реорганизации кредитно-финансовой организации.
Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте торговой площадки. Предполагается, что Росбанк будет присоединён к Т-Банку (ранее — Тинькофф Банк). У объединённой кредитной организации останется только одна банковская лицензия. Процесс интеграции планируется полностью завершить в первом квартале 2025 года.
В начале ноября акционеры Т-Банка и Росбанка одобрили объединение двух кредитных организаций. Для присоединения Росбанка Т-Банк проведёт дополнительную эмиссию акций номинальным объёмом три миллиарда рублей. Банк разместит 300 миллионов акций номиналом 10 рублей каждая.
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Александр Бойцов