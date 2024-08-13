Банк России аннулировал лицензию на банковские операции «Американ экспресс банк»

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Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций «Американ экспресс банк» с 13 августа текущего года. Об этом сообщается в заявлении регулятора.
Отмечается, что такое решение принято в связи с направленным в Банк России решением единственного участника организации о её добровольной ликвидации.
Напомним, что учредителем российского отделения банка является американская компания American Express, которая свернула свой бизнес на территории России в 2022 году из-за санкций Запада. После этого президент страны Владимир Путин позволил банку провести добровольную ликвидацию.
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Анастасия Чинкова