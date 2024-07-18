ЦБ объяснил необходимость боевого оружия для сотрудников регулятора

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В пресс-службе заявили, что право на ношение боевого стрелкового оружия, проект постановления о котором подготовили правительство с Росгвардией, объясняется обеспечением безопасности сотрудников в новых регионах страны.
«Законом «Об оружии» уже предоставлено право Банку России получать отдельные модели стрелкового оружия во временное пользование. Проект Постановления Правительства РФ уточняет установленный законодательством перечень должностей. Эта инициатива обсуждалась с Росгвардией в рамках вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах РФ», — отметили в беседе с Газета.ру в пресс-службе ЦБ.
Ранее сообщалось, что Банк России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выявлять и регулировать конфликты интересов с 1 января 2025 года.
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