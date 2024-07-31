Набиуллина: ЦБ приведет Россию к низкой инфляции сквозь экономическую бурю

Фото: сайт Центробанка РФ
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила ситуацию в экономике с бурей в незнакомом океане, но заверила, что ЦБ крепко держит штурвал и приведет Россию к низкой инфляции. Об этом она сообщила во время выступления в Совете Федерации.
«Наш корабль действительно вступил в очень бурные и незнакомые воды, но океан остался океаном, штурвал в наших руках, и нам нужно твердо прокладывать путь к цели. Да, период снижения инфляции, который в спокойные времена занимает год-полтора, теперь потребует больше времени, но к цели мы обязательно придем», — выступила глава Банка России.Она также добавила, что лучшее, что сейчас может сделать ЦБ для роста экономики и защиты доходов россиян — это сдерживать инфляцию. По ее словам, это не просто конъюнктурная задача, а миссия.
Набиуллина напомнила, что Центробанк уже однажды смог уменьшить инфляцию до 4% и держать ее в этих пределах на протяжении трех лет — с 2017 по 2020 год, что способствовало развитию долгосрочного кредитования, снижению ставок в банках и спокойствию населения за цены.
«Да, это были более или менее спокойные годы, и классический, применяемый в очень многих странах механизм снижения инфляции в нашей стране прекрасно сработал», — пояснила глава Центробанка.Читайте также:
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