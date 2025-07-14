Стало известно, как изменятся цены на недвижимость в России до конца года
Изменение цен на квартиры в России будет зависеть от ключевой ставки
В России замедлился рост цен на квартиры. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса «Сравни».
По его словам, ипотека стала менее доступной для россиян из-за высокой ставки по процентам. Многие люди отложили покупку квартиры, надеясь на снижение ставок.
«За первое полугодие жильё на первичном рынке подорожало в среднем на 7—9%, а на вторичном — на 4—6%. Сейчас темпы удорожания снизились, поскольку на рынке ощущается охлаждение покупательного спроса», — рассказал RT эксперт «Сравни» Алексей Лоссан.
По мнению Лоссана, по итогу текущего года квартиры на первичном рынке подорожают на 10-12%, а на вторичном — на 6-8%. Однако он уточнил, что этот процесс будет зависеть от ключевой ставки.
В свою очередь управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал «Газете.Ru», что переплата за квадратный метр новостройки в ипотеку составляет 2,6 млн рублей.
«С учетом текущей рыночной ставки в ~21,4% при первом взносе 20% и сроке действия кредита в 30 лет за «квадрат» суммарно придется заплатить 3,2 млн рублей. То есть переплата за «типовой» квадратный метр на первичном рынке столицы в июле 2025 года составляет 2,6 млн рублей», — пояснил эксперт.
Сырцов добавил, что покупатели часто берут ипотеку, рассчитывая на последующее рефинансирование кредита. Он подчеркнул, что людей, которые могут брать на себя подобную долговую нагрузку, «даже в Москве немного».