Стало известно, как изменятся цены на недвижимость в России до конца года

14 июля 2025, 20:22

Изменение цен на квартиры в России будет зависеть от ключевой ставки

Фото: iStock/Natee Meepian

В России замедлился рост цен на квартиры. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса «Сравни».





По его словам, ипотека стала менее доступной для россиян из-за высокой ставки по процентам. Многие люди отложили покупку квартиры, надеясь на снижение ставок.





«За первое полугодие жильё на первичном рынке подорожало в среднем на 7—9%, а на вторичном — на 4—6%. Сейчас темпы удорожания снизились, поскольку на рынке ощущается охлаждение покупательного спроса», — рассказал RT эксперт «Сравни» Алексей Лоссан.

«С учетом текущей рыночной ставки в ~21,4% при первом взносе 20% и сроке действия кредита в 30 лет за «квадрат» суммарно придется заплатить 3,2 млн рублей. То есть переплата за «типовой» квадратный метр на первичном рынке столицы в июле 2025 года составляет 2,6 млн рублей», — пояснил эксперт.