Экономист Ордов: в РФ ожидается снижение ключевой ставки
В России есть предпосылки к резкому снижению ключевой ставки. Так считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.
В пятницу состоится заседание, на котором ЦБ может снизить ключевую ставку на 1-3 процентных пункта.
«Перекредитование невозможно, привлечение капитала - тоже, а это сдерживает импортозамещение. Эти факторы говорят о том, что ставку необходимо снижать, причем радикально и достаточно быстро», — заявил Ордов «Москве 24».
По его словам, для восстановления экономического роста, который был в 2024 году необходимо снизить ключевую ставку до 15%.
Он пояснил, что на сегодняшний день состояние экономики в России оказывает негативное влияние на инфляционные процессы. При этом смягчение кредитной политики может поддержать экономику и сработать в качестве антиинфляционной меры, заключил эксперт.
В свою очередь член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Общественной Службой Новостей не исключил, что регулятор заморозит ставку на уровне 18%.
Он отметил, что с нынешней ключевой ставкой дальше работать невозможно, и предположил, что Центробанк гарантированно понизит ключевую ставку как минимум на 1-2 процентных пункта.
«Так или иначе, ощутимого эффекта для экономики грядущее снижение ключевой ставки не окажет. Народное хозяйство комфортно растет и развивается только при "ключе" ниже 8 %, когда у предприятий есть доступ к коммерческому кредиту — все, что выше, уже создает трудности. Особой разницы между 20 % и 18 % же экономика не почувствует», — считает эксперт.
Беляев добавил, что при снижении ключевой ставки банки заметно снизят проценты по вкладам, а вот по потребительским кредитам и ипотеке существенного снижения ждать не стоит.