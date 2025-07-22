Экономист Ордов: в РФ ожидается снижение ключевой ставки

22 июля 2025, 18:22

Фото: iStock/Max Zolotukhin

В России есть предпосылки к резкому снижению ключевой ставки. Так считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.





В пятницу состоится заседание, на котором ЦБ может снизить ключевую ставку на 1-3 процентных пункта.





«Перекредитование невозможно, привлечение капитала - тоже, а это сдерживает импортозамещение. Эти факторы говорят о том, что ставку необходимо снижать, причем радикально и достаточно быстро», — заявил Ордов «Москве 24».

«Так или иначе, ощутимого эффекта для экономики грядущее снижение ключевой ставки не окажет. Народное хозяйство комфортно растет и развивается только при "ключе" ниже 8 %, когда у предприятий есть доступ к коммерческому кредиту — все, что выше, уже создает трудности. Особой разницы между 20 % и 18 % же экономика не почувствует», — считает эксперт.