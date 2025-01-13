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Банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной

Фото: iStock/ IUshakovsky

Фото: iStock/ IUshakovsky

Банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной, так как этот шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность РФ, сообщил регулятор в официальном Teлеграм-канале.
«Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны», — отмечалось в сообщении ЦБ.

Представители регулятора уточнили, что благодаря привлечению свободных средств граждан и компаний банки могут выдавать кредиты заемщикам.



В Банке России обратили внимание, что в случае заморозки вкладов и ограничения возможности для населения и бизнеса распоряжаться своими средствами, никто не станет держать деньги в банках. И это создаст огромные затруднения для банков при кредитовании экономики.

«Совершенно очевидно, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим», — добавили в ЦБ.

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#заморозки
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#цб
#экономика
В теплицах Подмосковья за год вырастили более 83 тыс. тонн огурцов
15 января 2025, 15:19

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 83 тысяч тонн огурцов вырастили в защищённом грунте в Московской области в 2024 году, таких результатов удалось достичь благодаря восьми крупным производителям, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Защищённый грунт — это технология, позволяющая уберечь растения от неблагоприятных погодных условий. По итогам 2024 года в Подмосковье удалось собрать 83,4 тыс. тонн огурцов, выращенных по этой технологии», — говорится в сообщении.
Ведущими производителями огурцов защищённого грунта в Московской области являются компании «Луховицкие овощи», «Агрокультура Групп», ООО «Туровский тепличный комплекс», «Центральный маркет», ЗАО «Аграрное», ЗАО «Матвеевское», ООО «Подмосковный урожай» и ООО «Агроном».

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#минсельхозпрод мо
#производство
#огурцы
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные фермеры получили за год около 3 тыс. га для развития агробизнеса
15 января 2025, 14:01

Фото: пресс-служба Минимущества МО

128 земельных участков общей площадью свыше 3 тысяч гектаров передали фермерам Московской области в 2024 году для развития производства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Участки, находящиеся в муниципальной, областной и неразграниченной собственности, получили 85 фермеров и крестьянских хозяйств. Земля предоставляется аграриям в аренду на пять лет, а также бесплатно на шесть лет по программе поддержки фермеров «Подмосковные 10 гектаров», — уточнили в министерстве.
В число получателей вошло хозяйство «Добрый фермер» в Павлово-Посадском округе: для его развития был на пять лет предоставлен участок площадью 105 гектаров. А крестьянское хозяйство из Щёлкова получило в аренду для расширения кормовой базы скота участок площадью 76 гектаров. Оформление участков проводится онлайн — через подмосковный портал госуслуг.

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#земля
#земельные участки
#московская область
#подмосковье
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Подмосковный завод выпустил за год более 3 тыс. тонн рыбной продукции
15 января 2025, 13:17

Фото: istockphoto.com/Perfectfood

Свыше 3 тысяч тонн продукции произвели в 2024 году на предприятии глубокой рыбной переработки компании «Фуд Тим» в Дмитрове, в ассортимент входит продукция из сёмги, морской и озёрной форели, а также из горбуши, кеты, трески и минтая. При этом всю рыбу вырастили либо добыли в России, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«В настоящее время компания «Фуд Тим» выпускает около 250 товарных позиций. Из них около 20 являются уникальными продуктами, у которых нет аналогов на рынке», — рассказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что в прошлом году компания приступила к строительству нового рыбоперерабатывающего комплекса, который поможет значительно расширить производства. Там планируется выпускать от 600 до 800 тонн продукции в месяц. Инвестиции в этот проект составляют миллиард рублей.

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#мининвест мо
#производство
#рыба
#экономика
#екатерина зиновьева
#дмитровский городской округ
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Глава ВТБ Костин назвал слухи о заморозке вкладов россиян абсурдными
15 января 2025, 11:17

Фото: istockphoto/Khaosai Wongnatthakan

Заморозка вкладов россиян — это совершенно абсурдная идея. Такой шаг не имеет никакого экономического смысла.
Об этом заявил РБК глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах российско-вьетнамского бизнес-диаалога в Ханое. Он отметил, что такая мера была бы мало того, что крайне непопулярна, она ещё и бессмысленна. Тем не менее, слухи о заморозке вкладов «мусолятся» уже несколько месяцев.

Костин вспомнил один разговор, когда он указал собеседнику на очевидную бессмысленность и отсутствие логики в такой идее. На что тот ответил, что именно поэтому в России она и может осуществиться.

Глава ВТБ подчеркнул, что не видит никаких оснований и предпосылок для заморозки вкладов и уверен, что такая идея останется на уровне слухов.

«Если нет смысла, тогда зачем это делать?», — заключил Костин.

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#заморозки
#банк
#вклады
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Подмосковье попало в топ регионов по числу заявок на программу «ПредприниМАМА»
15 января 2025, 10:47

Фото: iStock / Dima Berlin

Подмосковье вошло в топ регионов по количеству заявок на участие в программе «ПредприниМАМА». Онлайн-трек собрал более 5 тыс. женщин из разных регионов России, желающих запустить свой бизнес, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Новая программа поддержки женского предпринимательства создана как отдельный трек программы «Мама-предприниматель» для расширения возможностей участия женщин в обучении. Организатором выступило АНО «Национальное агентство «Мой бизнес» при поддержке Минэкономразвития России и программы «Мама-предприниматель».

Доступ к занятиям для участниц сохранится до февраля, но 5% из них уже прошли обучение и получили сертификаты.
«Онлайн-формат трека позволяет охватить все регионы страны, а женщинам – проходить учебу в комфортных условиях. В топ регионов по количеству заявок входят Краснодарский край, Тюменская область, Москва и Московская область, а также Бурятия», – рассказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Участницы программы изучают основы предпринимательства – прорабатывают бизнес-идеи, анализируют финансы, условия налоговых режимов, определяют клиентские группы, учатся совершать первые продажи.

Кроме того, они могут пройти дополнительные тематические треки – по запуску бизнеса на маркетплейсе, созданию бухгалтерского бизнеса развитию лидерских качеств. Для женщин также проведут дополнительные онлайн-встречи и вебинары с экспертами.

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#мининвест мо
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Поставки нефтепродуктов из России в Индию в октябре сократились почти в 12 раз
РИА Новости: Индия в 12 раз сократила импорт нефтепродуктов из России в октябре
15 января 2025, 09:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Индия сократила импорт российских нефтепродуктов с октября 2023-го по октябрь 2024 года в 11,6 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные индийской статистической службы.
По итогам октября 2024 года импорт Индией российских нефтепродуктов достиг 61,2 млн долларов. Россия в индийском импорте за указанный период заняла четвертое место. Уточняется, что в ТОП-3 вошли ОАЭ (87,7 млн долларов), Сингапур (68,5 млн долларов) и Южная Корея (67,5 млн долларов).

Напомним, в ноябре прошлого года министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури сообщил, что если бы страна отказалась покупать нефть в РФ, то стоимость сырья во всем мире взлетела бы до 200 долларов за баррель.

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#индия
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Подмосковные компании получили за год 450 млн рублей субсидий на покупку оборудования
Компании Подмосковья получили 450 млн рублей субсидий на покупку оборудования
14 января 2025, 21:35

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компании Московской области получили в 2024 году около 450 млн рублей на субсидирование части затрат предприятий для покупки промышленного оборудования. Такие данные привели в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«Общий объём поддержки по итогам прошлого года составил 447 млн рублей. Получателями этой поддержки стали 35 предприятий региона», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Екатерина Зиновьева.
Получателями поддержки стали предприятия самых разных сфер деятельности. Так, компания «Роялтафт», производящая ковровые изделия, получила в рамках субсидии 20 млн рублей. Объём инвестиций предприятия в приобретение трёх единиц оборудования составил без малого 52 млн рублей.

Другим получателем поддержки стала компания «Вилсен пластик», занятая производством пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Размер субсидии тоже составил 20 млн рублей, а общие инвестиции превысили 57 млн. Компания купила машину для формирования и укупорки тюбиков под парфюмерно-косметическую продукцию.

Компания «Русский гранит» получила субсидию более чем на 11 млн рублей для приобретения станков по обработке камня, а также для пилки гранита и мрамора. Суммарные инвестиции предприятия составили около 30 млн рублей.

Субсидии распределяли в рамках конкурсного отбора. По условиями программы, предприятия могли компенсировать до 50% затрат на приобретение нового промышленного оборудования, его монтаж и пуско-наладку. Максимальный размер субсидии – 20 млн рублей.

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#мининвест мо
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#оборудование
#покупка
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На высокотехнологичных предприятиях ОЭЗ «Дубна» создадут 1 тыс. рабочих мест
14 января 2025, 18:12

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резиденты особой экономической зоны «Дубна» в 2025 году планируют создать около 1 тыс. рабочих мест на высокотехнологичных предприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Миниинвеста.
Планы управляющей компании ОЭЗ «Дубна» связаны с завершением строительства инфраструктуры четвёртой очереди левобережной площадки, открытием новых заводов, началом проектных работ на присоединённой территории площадью 56 га, а также с привлечением крупных наукоёмких компаний. В наступившем году резиденты ОЭЗ намерены запустить в эксплуатацию на двух площадках семь новых современных заводов и научно-производственных комплексов.
«Так, компания НЦСД достраивает высокотехнологичный центр обработки данных площадью 18,5 тыс. кв. м. Завод площадью свыше 8 тыс. «квадратов» по производству лекарств откроет компания «Аргументум Фарма». Пять инвесторов, ведущих строительство собственных научно-производственных комплексов, ожидают разрешения на ввод в эксплуатацию, столько же — разрешения на строительство», — рассказал гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.
По данным министерства, всего в 2025 году управляющая компания ОЭЗ «Дубна» рассчитывает привлечь на подмосковную территорию не менее 10 новых инвесторов и создать около 1 тыс. рабочих мест.

По предварительным прогнозам, инвестиции всех резидентов технико-внедренческой зоны за 2025 год составят около 9 млрд рублей, выручка от продажи собственной продукции превысит 70 млрд рублей, а отчисления в бюджеты разных уровней составят более 10 млрд рублей.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#строительство
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В Подмосковье стартует строительство завода по выпуску навесного оборудования
14 января 2025, 14:44

Фото: istockphoto.com/Amorn Suriyan

Завод по производству навесного оборудования для транспорта построит в Сергиево-Посадском городском округе компания «Платикс-Про», все необходимые разрешения для начала работ уже получены, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Общий объём инвестиций в этот проект составит 50 миллионов рублей. Начать производство на новом заводе планируется в 2027 году. На предприятии будет создано свыше 20 рабочих мест», — сказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
На заводе будет выпускать навесное оборудование для тракторов, бульдозеров, различной сельскохозяйственной техники, погрузчиков и пр.

Отмечается, что участок для строительства завода инвестор получил по льготной программе «Земля за 1 рубль», направленной на поддержку импортозамещающих производств.

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