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Банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной, так как этот шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность РФ, сообщил регулятор в официальном Teлеграм-канале.
«Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны», — отмечалось в сообщении ЦБ.
Представители регулятора уточнили, что благодаря привлечению свободных средств граждан и компаний банки могут выдавать кредиты заемщикам.
В Банке России обратили внимание, что в случае заморозки вкладов и ограничения возможности для населения и бизнеса распоряжаться своими средствами, никто не станет держать деньги в банках. И это создаст огромные затруднения для банков при кредитовании экономики.
«Совершенно очевидно, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим», — добавили в ЦБ.
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