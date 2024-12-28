Экономист объяснил, почему в России упал индекс потребительских настроений

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Потребительские депозиты и вклады с заманчивым предложением работают только для тех, у кого есть деньги, но это не поможет тем, кто живет от зарплаты до зарплаты. Об этом заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, комментируя падение индекса потребительских настроений до минимума за два года. По его словам, накопительные вклады в России есть лишь у половины населения.
«Когда ЦБ делал депозиты более привлекательными — это работало только для половины населения, а остальные как не копили, так они и не копят сейчас. Можно делать какими угодно привлекательными депозиты, но если у людей все деньги уходят на потребление, то это никак не поможет», — пояснил экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время тем, у кого есть свободные деньги для инвестирования, риэлтор Мария Львова рассказала, стоит ли вкладывать деньги в недвижимость. В разговоре с «Известиями» она подчеркнула, что на данный момент рынок перегрет и рассматривать такую возможность нужно в первом квартале 2025 года.
«При дефиците покупателей вы сможете получить хороший дисконт на ликвидный объект. Это может быть покупка как за наличные, так и с небольшим ипотечным плечом. Сейчас ставки высокие, но они не навсегда. А когда ключевая ставка придет к нормальным значениям, то вы сможете сделать рефинансирование», — отметила эксперт.Читайте также:
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