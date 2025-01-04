До 1 июля 2025 года крупнейшие российские банки запустят социальные вклады

Последний месяц уходящего года требует сил, уходит много энергии, некоторые люди сталкиваются с профессиональным выгоранием. Чтобы снова «быть в ресурсе», следует два-три дня ничего не делать в новогодние каникулы — полежать, отдохнуть, но не перед экраном телевизора, а читая какую-нибудь интересную книгу. Об этом «Радио 1» рассказала психолог-эксперт по мотивации и борьбе с выгоранием Татьяна Бабайкина.