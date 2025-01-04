До 1 июля 2025 года крупнейшие российские банки запустят социальные вклады

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Крупнейшие банки в России до 1 июля 2025 года запустят специальные социальные вклады. Ставка по ним будет выгоднее, чем по обычным вкладам, а сумма не должна превышать 50 тысяч рублей.
Этот новый финансовый продукт разработан специально для людей с невысокими доходами, которые пользуются поддержкой государства, сообщает «Российская газета». О конкретных ставках по таким вкладам в крупнейших российских банках пока не говорят, так как при текущем состоянии рынка многое может измениться, в том числе значение ключевой ставки.
Согласно закону, процентная ставка по социальному вкладу будет формироваться согласно доходности внутри конкретного банка. Гражданин может иметь только один такой вклад, за этим кредитные организации будут следить с помощью специального реестра. Деньги с социального вклада можно будет в любой момент снять и вновь его пополнить без уменьшения процентной ставки.
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Александр Бойцов