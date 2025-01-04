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До 1 июля 2025 года крупнейшие российские банки запустят социальные вклады

Фото: istockphoto/Madhourse

Фото: istockphoto/Madhourse

Крупнейшие банки в России до 1 июля 2025 года запустят специальные социальные вклады. Ставка по ним будет выгоднее, чем по обычным вкладам, а сумма не должна превышать 50 тысяч рублей.


Этот новый финансовый продукт разработан специально для людей с невысокими доходами, которые пользуются поддержкой государства, сообщает «Российская газета». О конкретных ставках по таким вкладам в крупнейших российских банках пока не говорят, так как при текущем состоянии рынка многое может измениться, в том числе значение ключевой ставки.

Согласно закону, процентная ставка по социальному вкладу будет формироваться согласно доходности внутри конкретного банка. Гражданин может иметь только один такой вклад, за этим кредитные организации будут следить с помощью специального реестра. Деньги с социального вклада можно будет в любой момент снять и вновь его пополнить без уменьшения процентной ставки.

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#деньги
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#банки
#вклады
Историк Эйдельман* стала фигурантом нового уголовного дела о реабилитации нацизма
В отношении Эйдельман* возбуждено новое уголовное дело о реабилитации нацизма
04 января 2025, 11:14

Фото: istockphoto/AMilkin

Историк Тамара Эйдельман* стала фигурантом ещё одного уголовного дела. Её вновь обвиняют в реабилитации нацизма.
Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что уголовное дело в отношении учёной-иноагента возбуждено по части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета). Ранее она уже стала фигурантом уголовного дела за совершение преступления, предусмотренного частью 4 этой же статьи (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети).

Максимальная санкция по этой статье предусматривает выплату штрафа в размере от двух до пяти миллионов рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет. Возможно также лишение свободы на этот же срок. В декабре Эйдельман* также оштрафовали на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.

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* Признаны иноагентами в РФ
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#ук
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Психолог рассказала, как в новогодние праздники избавиться от выгорания
Психолог Бабайкина: «перезагрузить» организм после работы помогут прогулки
04 января 2025, 11:09

Фото: iStock/Daniel de la Hoz

Последний месяц уходящего года требует сил, уходит много энергии, некоторые люди сталкиваются с профессиональным выгоранием. Чтобы снова «быть в ресурсе», следует два-три дня ничего не делать в новогодние каникулы — полежать, отдохнуть, но не перед экраном телевизора, а читая какую-нибудь интересную книгу. Об этом «Радио 1» рассказала психолог-эксперт по мотивации и борьбе с выгоранием Татьяна Бабайкина.
«Чтобы какая-то когнитивная, умственная деятельность была другая, присутствовала. Чтобы не в сериальчик залипнуть на неделю и посмотреть 150 серий того, что вы не смогли посмотреть до этого из-за декабря», — отметила эксперт.

По её словам, «перезагрузить» организм после длительных нагрузок на работе помогут прогулки на свежем воздухе, любая физическая активность.

«Мы отдыхаем тогда, когда получаем удовольствие, когда у нас вырабатываются такие правильные гормоны счастья, серотонин и дофамин, но не лёгкий, не такой дешёвый, как от просмотра ролика, а вот что-то такое сделать…Если даже с горки покатались, прокатились, и вы получаете такой адреналин, такое удовольствие, организм перезагружается», — поделилась своим мнением с «Радио 1» Бабайкина.

Психолог подчеркнула, что очень важно найти занятие по душе, и тогда восстановиться организму будет намного легче.

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#радио 1
#психолог
#эксперт
#работа
#новогодние каникулы
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Стилист назвала модные женские стрижки и укладки 2025: на средние, длинные и короткие волосы
Стилист Скороходова: одно из пиковых направлений укладок — ретро-волны
04 января 2025, 11:06

Фото: iStock/Tatsiana Volkava

2025 год принес с собой новые тренды не только одежде, но и в бьюти-сфере. Какие прически и укладки будут на пике популярности в новом году?
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» сообщила, что в моде 2025 года на прически и укладки плавные линии.

«Это прослеживается как в классических стрижках, например, в привычных и любимых каскадах или и в бунтарских стрижках — с рваными краями. Одно из пиковых направлений укладок — ретро-волны. Эта укладка представляет собой мягкие локоны, которые идеально смотрятся на каре», — сообщила эксперт.

Она подчеркнула, что ретро-волны добавляют девушкам воздушности, однако могут принести и лишний объем — зависит от формы лица.

«Также отмечу среди укладок привычное спокойное каре. Кстати, прямое, заменяется на кудрявое. Еще на пике популярности укладка «Гладкий Боб» — создается с помощью специальных укладочных средств, позволяющих выпрямить волосы и убрать лишний объём», — поделилась стилист.

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#стилист
#волосы
#парикмахер
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Диетолог назвал неожиданный рецепт из какао-порошка
04 января 2025, 10:36

Фото: istock/monticelllo

В морозные дни россияне любят согреваться горячими напиткам — например, какао. Однако не все знают, что этот «шоколадный» порошок можно использовать и в других блюдах.
Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что залитый кипятком какао-порошок потеряет нежный аромат, плотность и вкус.

«Напиток будет горьковатым. Но вы можете попробовать сделать кексы с этой какао-пудрой без добавления сахара. Кекс получится с ноткой шоколадного оттенка. В такое очень удобно добавлять сахарозаменители, либо продукты, которые обладают значительно большей сладостью на меньшее количество веса», — поделился эксперт.

Он добавил, что от какао мы получаем легкую радость из-за наличия сахара.

«Во-первых, это паттерн, которая прививается нам с детства. Во-вторых, сахар является самым удобным и быстрым углеводом для усвоения, поэтому мы испытываем удовольствие», — сообщил диетолог.

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День святой Анастасии: Что можно и что нельзя делать 4 января 2025 года
03 января 2025, 18:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

4 января 2025 года в храмах вспоминают святую Анастасию Узорешительницу. На Руси святая получила имя Настасья и почиталась как покровительница рожениц и молодых мам.
О том, что можно и что нельзя делать в День памяти святой Анастасии 4 января, расскажет редакция «Радио 1».

История праздника


Анастасия родилась в Риме в 3 веке. Отец ее был язычником, а мать тайно исповедовала христианство. Свою веру она передала и дочке. Духовным учителем Анастасии был христианин Хрисогон. Отец выдал святую Анастасию за язычника Помплия, но под предлогом вымышленной болезни она сохранила девство.

В те времена совершались жестокие гонения на людей за христианскую веру. Девушка отчаянно помогала всем пострадавшим от рук язычников. Переодевшись нищенкой, она посещала темницы: кормила, лечила, а часто и выкупала узников, страдавших за веру в Христа.

За свои благие деяния она и получила прозвище. Позже ей стали молиться женщины о разрешении от других «уз» — от бремени.

Традиции


Издавна на Руси в этот день беременные женщины садились за рукоделие. Они старательно вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Девушек, которые занимались рукоделием, называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии, передает Общественная Служба Новостей.

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Настасьин день хозяйки подавали постную кашу. Наши предки верили, что если накормить беременную женщину таким кушаньем, то ее и будущего ребенка можно оградить от болезней. Также в этот день вся семья славила своих предков. Особые почести доставались матерям.

Что нельзя делать в Настасьин день


В Настасьи день, 4 января, нельзя ссориться, ругаться, громко спорить с кем-либо, говорить колкости и пребывать в негативных мыслях. Такие действия приведут к неудачам в будущем.

Ходить по дому босиком — плохая примета, можно лишиться денег. Лучше надеть теплые носки или тапочки. Считается, что раны 4 января будут очень долго заживать. Поэтому в этот день не стоит делать татуировки или пирсинг.

Не нужно устраивать шумные гуляния и употреблять алкоголь, иначе в дом могут проникнуть злые духи. Также нельзя обижать домашних животных. На Руси верили, что тот, кто обидит животное, будет весь следующий год страдать от жутких головных болей, хромоты и прочих недугов.

Что можно делать в Настасьин день


На Руси тех женщин, кому выпадало родить в этот день, называли счастливыми. Считалось, что роды пройдут легко, а малыш появится на свет здоровым. Святую Анастасию наши предки считали покровительницей беременных женщин. Ей молились и просили, чтобы беременность прошла без осложнений. Обязательно полагалось сходить в церковь сегодня, попросить помощи в рождении здорового малыша, легких родов, а также защитить род от арестов.

Приметы


На Руси в Настасьин день определяли, какой будет погода в октябре: если пошел снег, значит, осень будет дождливой, если светит солнце — теплой.

Фото: iStock/nemar74

Если ваши домашние животные много едят в этот день, то скоро придут сильные холода. Птицы греются у окна — принесут несчастья. Разбилось стекло — к счастью.

Именины


Именины 4 января отмечают: Анастасия, Дмитрий, Федор.

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В Орехово-Зуеве прошло невероятное и экстремальное мотофристайл-шоу
03 января 2025, 17:01

Фото: Администрация Орехово-Зуевский г.о.

Экстремальное и невероятное мотофристайл-шоу увидели жители подмосковного Орехово-Зуево, проинформировали в администрации городского округа.
Команда FMX13 произвела на зрителей такое впечатление, что они поставили под вопрос гравитационные законы. Мотоциклисты буквально плавили асфальт, катаясь без рук. А еще они находились на огромной высоте во время прыжков на своих железных конях.

«Фристайл-мотокросс — это большие головокружительные прыжки на мотоциклах на расстоянии 21-22 метра, на высоту 12 метров, ребята делают трюки в воздухе. Это всегда страх, это всегда челлендж с самим собой, ты всегда делаешь себе вызов, только здесь ты можешь понять, насколько далеко ты готов зайти и готов ли вообще», — пояснил основоположник российского мотофристайла, а по совместительству капитан FMX13 Алексей Колесников.

Сальто назад на багги стало гвоздем программы, зрелищем полюбовались свыше 1300 человек.

Шоу состоялось в рамках проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке главы МО Андрея Воробьёва.

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#мир
#россия
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#новости
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Многодетные семьи в Татарстане получили 48 квартир по случаю года семьи
03 января 2025, 15:36

Фото: istockphoto/simpson33

В прошлом 2024 году 28 многодетным семьям бесплатно предоставили 48 квартир, передает Татар-Информ, ссылаясь на региональный госжилфонд. Минувший год президент России Владимир Путин объявлял Годом семьи.
Предоставление жилья гражданам помогло выполнить одну из важнейших задач нацпроекта «Жилье и городская среда». В частности, обеспечить людям комфортное и доступное жилье.

У квартир чистовая отделка, сантехника, электро- и газовые плиты, а также все необходимые счетчики и пожарная сигнализация.

В этом году в республике предполагают предоставить жилье 24 семьям, воспитывающим не меньше пятерых детей.

Перед этим российские власти раскрыли роль семьи в стране.

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#семья
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Стало известно, какой сериал посмотреть на новогодних каникулах всей семьей
Минпросвещения рекомендует школьникам и родителям сериал «Музыка времени»
03 января 2025, 13:24

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Кинокомпания «Династия» при поддержке ИРИ и Хартия представила в России 12-серийную молодежную музыкальную социальную драму «Музыка времени».
Примечательно, что за 2 месяца проката сериал стал настоящим хитом, собрав в сети и на платформе Wink более 20 млн просмотров. Рейтинг сериала вырос с 8,9 на старте в ноябре и к концу декабря 2024 года составил 9,4. «Музыка времени» вызывает восторженные отзывы не только у молодежи, но и у старшего поколения.

Данный сериал рекомендован Минпросвещения педагогическому и родительскому сообществам для показа в категории 12 , рекомендуется школьникам РДДМ «Движение Первых» и молодежи ФАДМ «Росмолодежь». «Музыку времени» поддержал Народный фронт и Юнармия. Не стоит переживать, что вы не сможете посмотреть сериал, если находитесь в дороге. Кинокартина доступна на медиаустройствах Аэрофлота и РЖД.

По сюжету участники уникальной музыкальной группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Дрездена, Астаны и Донбасса репетируют и пишут песни онлайн. Их заветная мечта — встретиться вживую и выступить на сцене большого рок-фестиваля в столице России. Однако для того, чтобы она осуществилась, ребятам придется пройти массу препятствий: от непонимания родителей до предательства и борьбой со страхами. Серьезно постараться придется солистке Василисе, которая мечтает о музыкальной карьере, но с детства страдает патологической боязнью публичных выступлений.

В «Музыке времени» свои роли исполнили: МАЙВЛ, Георгий Шиханов, Феодор Овчинников, Влад Терских, Вадим Адаменко, Екатерина Гусева, Ольга Ломоносова, Антон Семкин и другие. В этом сериале вы также увидите Гарика Сукачева, Евгения Маргулиса, Александра Маршала, Ольгу Кормухину и Дениса Майданова.

Саундтрек к сериалу «Музыка Времени» — это одноименный альбом 16-летней рок-певицы и исполнительницы главной роли — МАЙВЛ. Альбом доступен на всех платформах. Ищите в интернете и смотрите сериал «Музыка времени».

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Аналитик высказался об индексации пенсий
Аналитик Орлов: необходима индексация пенсии для работающих пенсионеров
03 января 2025, 13:06

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Индексация пенсий необходима работающим пенсионерам, заявил в разговоре с RT глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он подчеркнул, что этот вопрос давно назрел.
«Индексация пенсий работающим пенсионерам — это вопрос, необходимость решения которого давно назрела. Россияне после выхода на пенсию предпочитают сохранить за собой рабочее место», — сказал собеседник журналистам.

Орлов заметил, отчасти россияне пенсионного возраста работают, чтобы им хватало на путешествия и санатории.

«Это усугубляется инфляцией. Поэтому решение вернуть индексацию пенсии работающим пенсионерам, безусловно, верное», — резюмировал эксперт.
Перед этим «Радио 1» рассказывало о новых условиях выхода на пенсию в наступившем 2025 году. Читайте в нашем материале.

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