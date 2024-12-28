Годовая инфляция может достичь пика весной – ЦБ РФ

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Годовая инфляция в России в начале 2025 года продолжит расти и может достигнуть пика в апреле, следует из резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Центробанка 20 декабря.
По оценкам Банка России, нынешние темпы роста цен начнут снижаться в ближайшие месяцы. Этот процесс будет усиливаться по мере появления эффектов от значительного ужесточения денежно-кредитных условий.
В декабре ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров неожиданно решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом большинство экспертов прогнозировали неизбежное повышение показателя. Цифры были разные, но ряд специалистов говорил о повышении сразу до 25%.
Также регулятор принял решение смягчить сигнал по дальнейшим шагам. Оценка целесообразности повышения ставки будет проведена на следующем заседании совета директоров Банка России.
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В декабре ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров неожиданно решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом большинство экспертов прогнозировали неизбежное повышение показателя. Цифры были разные, но ряд специалистов говорил о повышении сразу до 25%.
Также регулятор принял решение смягчить сигнал по дальнейшим шагам. Оценка целесообразности повышения ставки будет проведена на следующем заседании совета директоров Банка России.
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Анастасия Чинкова