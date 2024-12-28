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Годовая инфляция может достичь пика весной – ЦБ РФ

ЦБ: годовая инфляция в 2025 году будет расти и может достичь пика в апреле
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Годовая инфляция в России в начале 2025 года продолжит расти и может достигнуть пика в апреле, следует из резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Центробанка 20 декабря.
По оценкам Банка России, нынешние темпы роста цен начнут снижаться в ближайшие месяцы. Этот процесс будет усиливаться по мере появления эффектов от значительного ужесточения денежно-кредитных условий.

В декабре ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров неожиданно решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом большинство экспертов прогнозировали неизбежное повышение показателя. Цифры были разные, но ряд специалистов говорил о повышении сразу до 25%.



Также регулятор принял решение смягчить сигнал по дальнейшим шагам. Оценка целесообразности повышения ставки будет проведена на следующем заседании совета директоров Банка России.

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Экономист Зубец: депозиты и вклады не работают для тех, кто живет до зарплаты
28 декабря 2024, 14:50

Фото: iStock/ipopba

Потребительские депозиты и вклады с заманчивым предложением работают только для тех, у кого есть деньги, но это не поможет тем, кто живет от зарплаты до зарплаты. Об этом заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, комментируя падение индекса потребительских настроений до минимума за два года. По его словам, накопительные вклады в России есть лишь у половины населения.
«Когда ЦБ делал депозиты более привлекательными — это работало только для половины населения, а остальные как не копили, так они и не копят сейчас. Можно делать какими угодно привлекательными депозиты, но если у людей все деньги уходят на потребление, то это никак не поможет», — пояснил экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время тем, у кого есть свободные деньги для инвестирования, риэлтор Мария Львова рассказала, стоит ли вкладывать деньги в недвижимость. В разговоре с «Известиями» она подчеркнула, что на данный момент рынок перегрет и рассматривать такую возможность нужно в первом квартале 2025 года.
«При дефиците покупателей вы сможете получить хороший дисконт на ликвидный объект. Это может быть покупка как за наличные, так и с небольшим ипотечным плечом. Сейчас ставки высокие, но они не навсегда. А когда ключевая ставка придет к нормальным значениям, то вы сможете сделать рефинансирование», — отметила эксперт.
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Госдолг США за год вырос на сумму, в 8 раз превышающую внешний долг России
Госдолг США вырос до 36 триллионов долларов за год
28 декабря 2024, 14:42

Фото: iStock/rarrarorro

Государственный долг США, превысивший 36 триллионов долларов, за год вырос на сумму, в восемь раз превышающую госдолг России в долларовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Минфинов двух стран.
По последним сведениям, госдолг США достиг 36,2 триллиона долларов, что в 8,3 раза больше российского госдолга, составляющего 286,3 миллиарда долларов. Таким образом, долг США за этот год вырос на 7% или 2,4 триллиона долларов.

В настоящее время уровень задолженности США превышает российский в 126,3 раза.

За последние пять лет государственные заимствования Штатов выросли в 1,6 раза с изначальных 23,1 триллиона долларов, а за десять лет – в два раза, с 18,04 триллиона долларов.

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«Это депрессия»: Беляев спрогнозировал темп роста экономики России в 2025 году
Экономист Беляев: экономический рост в России в 2025 году составит 2%
28 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock/Maxger

Темпы экономического роста в России в 2025-2026 гг. снизятся по сравнению с прошлым годом: Минэкономразвития прогнозирует +2% экономического роста в ближайшие годы, а Центробанк ещё меньше – лишь +1,5%. Об этом «Радио 1» заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Он напомнил, что в 2024 году темпы экономического роста составили 4,2%.
«С точки зрения экономики, 2% — это депрессия. В экономике всё, что ниже 4%, не относится к уровню экономического роста. <…> Почему ещё вот эти 2% нас не устраивают? Потому что при нашем потенциале, то есть ресурсном обеспечении, а главное — задачи, которые стоят перед нашей страной по импортозамещению, по обороноспособности и по экономическому суверенитету, нам надо иметь темпы роста намного выше», — пояснил эксперт.

Он добавил, что, конечно, страну не ждёт кризис, но и утверждать о каких-то радикальных улучшениях в экономике тоже нельзя.

По словам экономиста, причина снижения темпов экономического роста кроется в том, что все секторы военно-промышленного комплекса (ВПК) «наполнились» в течение прошлых лет, то есть за счёт бюджетных средств появилось достаточно работников и ресурсов, чтобы выполнять заказы ВПК, а ведь именно это сфера дала такой прирост в экономике. Напротив, секторы, которые удовлетворяют потребности гражданского населения, столкнулись с очень высокой ставкой, установленной Центральным банком исходя из правил рыночной экономики, и эти отрасли никак не могут дать импульс к росту экономики.
«Когда всё фактически там уже наполнилось, там уже всё производится, и даже если будут туда эти самые бюджетные выливания, то отсюда мы темпы роста не получим. А все остальные отрасли, даже если, понимаете, если они сопряжены с военным производством, и я выдал вам как военному заказу столько, сколько надо, хотя половина у меня гражданского производства, и я был бы готов и раскрутить своё гражданское производство, <…> но наталкиваюсь на эту запретительную ставку рыночной экономики, и вот тут получаю стопоры, отсюда мы получаем вот такие вот низкие темпы», — рассказал Беляев.

Ранее экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша в беседе с «Радио 1» оценил экономические прогнозы на следующий год и объяснил, от чего они зависят.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, которая состоялась 19 декабря, заявил, что в России с экономикой всё в порядке. По словам главы государства, рост экономики в 2024 году составит 3,9%, а может быть и 4%.

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Подмосковный бизнес в 2024 году получил свыше 200 га земли за 1 рубль
28 декабря 2024, 12:52

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье под размещение импортозамещающих производств по итогам года передали более 200 га земли за 1 рубль. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2024 году участки по программе «Земля за 1 рубль» получили более 60 инвесторов. Суммарный объём заявленных инвестиций по этим проектам составляет около 28 млрд рублей. Запуск новых предприятий позволит создать более 2 тыс. новых рабочих мест», – сказала Зиновьева.
Как пояснили в региональном Мининвесте, договоры аренды действуют три года. За это время инвесторы должны завершить строительство и наладить выпуск продукции. После этого предприниматели смогут выкупить земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости.
«Программа стимулирует появление новых импортозамещающих предприятий. Почти за три года её действия спектр производств в регионе значительно расширился. В этом году бизнесу предоставили порядка 80 участков общей площадью более 200 га», – отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
Подмосковную программу «Земля за 1 рубль» запустили в марте 2022 года.

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#земля за 1 рубль
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#импортозамещение
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В Рузском округе построят двухэтажный гостиничный комплекс с рестораном
28 декабря 2024, 11:48

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный гостиничный комплекс с 38 номерами и рестораном построят в деревне Нововолково Рузского городского округа, проект получил одобрение Мособлархитектуры, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь здания составит около 3,3 тыс. квадратных метров. Там предусмотрено 38 номеров различной категории на 80 постояльцев, а также ресторан на 100 посадочных мест. Завершить строительство гостиничного комплекса планируется в 2027 году», — рассказал министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Отмечается, что благодаря вводу нового гостиничного комплекса в эксплуатацию в округе появится более 100 новых рабочих мест.

Вход в комплекс будет делан по принципу безбарьерной среды, а на прилегающей территории проведут благоустройство с озеленением.

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
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#гостиница
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#строительство
#мособлархитектура
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В Подмосковье за год выдали 2,4 тыс. разрешений на строительство
28 декабря 2024, 10:46

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Около 2,4 тыс. разрешений на строительство выдали в 2024 году в Московской области при поддержке Центра содействия строительству (ЦСС), кроме того, за год в эксплуатацию ввели объекты общей площадью 5 млн квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управление государственного строительного надзора Подмосковья.
«Разрешения на строительство получили 2,4 тыс. объектов на общую сумму площадей 8,5 млн квадратных метров. При этом общее число разрешений, выданных при содействии ЦСС, оказалось в два раза больше, чем в 2023 году. Разрешение на ввод в эксплуатацию с начала текущего года получили объекты общей площадью около 5 млн квадратных метров, а инвестиции, вложенные в них, составили 186 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря запуску новых объектов в Московской области за год было создано около 40 тысяч новых рабочих мест.

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#главгосстройнадзор мо
#цсс
#строительство
#московская область
#подмосковье
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Промышленность Подмосковья за год увеличила объём отгрузки почти на 19%
27 декабря 2024, 21:40

Фото: iStock / metamorworks

Подмосковная промышленность с января по ноябрь 2024 года отгрузила товаров собственного производства, а также собственными силами выполнила работ и услуг на 6 трлн рублей.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«За первые 11 месяцев уходящего года объём отгрузки товаров, услуг и работ промышленными предприятиями региона составил 5,92 трлн рулей. В физическом объёме это на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В секторе обрабатывающего производства объём отгрузка составила 5,3 трлн. Рост по сравнению с прошлым годом составил 19,7%», – рассказала Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, наибольший объём отгрузки пришёлся на предприятия пищевой промышленности. За 11 месяцев этого года они отгрузили товаров, работ и услуг на сумму 1,2 трлн рублей.

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Украина получила от США первые 100 млн кубометров сжиженного газа
27 декабря 2024, 21:08

Фото: iStock/IgorSPb

Киев получил от Вашингтона первую партию сжиженного природного газа (СПГ) объёмом порядка 100 млн кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе украинского энергетического холдинга «ДТЭК».
Отмечается, что первая партия газа прибыла в СПГ-терминал Ревитуса а борту Gaslog Savannah в пятницу утром.

В компании подчеркнули, что поставка направлена на обеспечение безопасности Украины в области энергетики. Она произведена за несколько дней до прекращения транзита газа из России в Европу через украинскую территорию.

Ранее 20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Верховной раде сообщил, что Киев прекратит транзит российского газа 1 января 2025 года. А 13 июня текущего года энергохолдинг «ДТЭК» анонсировал подписание комплексного соглашения на поставку американского СПГ на Украину и в страны Восточной Европы. Документ подписали на конференции, проходившей в Берлине 11-12 июня.

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Госдума сэкономила почти 1,4 млрд рублей в 2024 году
27 декабря 2024, 20:03

Фото: iStock/Oleg Elkov

В 2024 году Госдума сэкономила почти 1,4 млрд рублей, эти деньги направят обратно в государственный бюджет. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что в этом году Госдуме удалось сэкономить 1 млрд 372 млн рублей, что составляет 13,7% от общего бюджета палаты. Эти деньги вернутся в государственный бюджет.

Володин пояснил, что значительную сумму удалось сэкономить благодаря проведению конкурсов по закупке товаров, работ и услуг – 787 млн рублей. Ещё 305 млн рублей были сэкономлены из фонда оплаты труда депутатов, их помощников и всего аппарата.

Также глава Госдумы подчеркнул, что уменьшение расходов депутатов при работе в регионах позволило сэкономить 165 млн рублей, а ещё три млн – за счёт сокращения командировочных расходов. Так, например, депутаты заметно чаще стали пересаживаться на эконом-класс в самолётах вместо бизнеса.

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