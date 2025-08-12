Банк России назвал массовое отключение Интернета одной из причин роста спроса на наличные

12 августа 2025, 10:26

ЦБ РФ: россияне начали чаще пользоваться наличными из-за отключения Интернета

Фото: iStock/Oleg Elkov

Центробанк России отметил, что рост спроса на наличные деньги связан с частыми отключениями интернета и мобильной связи в стране. Об этом сообщает РИА Новости.