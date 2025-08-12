Банк России назвал массовое отключение Интернета одной из причин роста спроса на наличные
Центробанк России отметил, что рост спроса на наличные деньги связан с частыми отключениями интернета и мобильной связи в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
В июле объём наличных средств в обращении увеличился, что привело к сокращению ликвидности банковского сектора примерно на 0,2 триллиона рублей.
С июня в ряде российских регионов регулярно наблюдаются перебои с мобильной связью и доступом в интернет. Такие отключения могут длиться несколько суток, что затрудняет использование безналичных платежей и популярных онлайн-сервисов для покупок и оплаты услуг.
В условиях нестабильной цифровой инфраструктуры россияне всё чаще обращаются к наличным средствам. Это вынуждает банки адаптироваться к новым реалиям и учитывать повышенный спрос на кэш в своей работе.
