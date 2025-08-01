Конец эры Visa и Mastercard в РФ: ЦБ установит сроки полного перехода на «Мир»

01 августа 2025, 01:05

Центробанк разработает график прекращения обслуживания карт Visa и Mastercard

Фото: Istock/Konstantin Aksenov

Банк России приступил к установлению конкретных сроков полного прекращения обслуживания карт Visa и Mastercard, обеспечивая планомерный переход на национальную систему «Мир», сообщила пресс-служба ЦБ ТАСС.