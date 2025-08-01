Конец эры Visa и Mastercard в РФ: ЦБ установит сроки полного перехода на «Мир»
Банк России приступил к установлению конкретных сроков полного прекращения обслуживания карт Visa и Mastercard, обеспечивая планомерный переход на национальную систему «Мир», сообщила пресс-служба ЦБ ТАСС.
Согласно заявлению регулятора, сроки будут «разумными и достаточными» для замены карт по желанию клиентов, без экстренной спешки — иностранные карты продолжают работать.
Необходимость в продлении их обслуживания, введённом как временная мера после ухода МПС, сейчас отпала: доля таких карт сократилась благодаря добровольному переходу россиян на «Мир».
Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков ранее прогнозировал возвращение Visa/Mastercard, но в НСПК (оператор «Мир») опровергли эти данные, подчеркнув готовность к конкуренции. Ключевой акцент — на комфорт граждан: банки заранее оповестят клиентов о замене карт, сохраняя функционал онлайн-платежей через СБП.
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