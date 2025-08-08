В ЦБ высказались о запрете на снятие наличных

08 августа 2025, 18:39

Заботкин: в России невозможен запрет на снятие наличных денег

Фото: istockphoto/selensergen

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин оценил как невозможный запрет на снятие наличных с депозитов в стране, заявив, что такая мера нанесла бы разрушительный удар по финансовой системе и экономике.