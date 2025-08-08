В ЦБ высказались о запрете на снятие наличных
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин оценил как невозможный запрет на снятие наличных с депозитов в стране, заявив, что такая мера нанесла бы разрушительный удар по финансовой системе и экономике.
Слухи о заморозке вкладов этой осенью появились на фоне ослабления рубля, инфляции выше прогнозов и подъёма ключевой ставки ЦБ до рекордных 21%.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина не раз подчёркивала, что речь о заморозке вкладов не идёт: это бессмысленно, подорвёт доверие населения к банкам и экономически не оправдано из‑за иной структуры экономики по сравнению с советским периодом.
Первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский предположил, что слухи — «блестящий креатив» застройщиков и риелторов, стремившихся поддержать падавшие продажи недвижимости.
