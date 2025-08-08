В ЦБ РФ высказались о переходе предприятий на четырёхдневную рабочую неделю
Банк России не считает, что временное введение четырехдневной рабочей недели на отдельных предприятиях представляет угрозу для экономики. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин, слова которого приводятся в Telegram-канале Центробанка.
Чиновник пояснил, что сокращённый график связан с временным снижением спроса на продукцию некоторых компаний, в том числе в автопроме.
6 августа стало известно, что производитель строительных материалов «Цемрос» (ранее «Евроцемент») переходит на четырехдневную рабочую неделю из-за падения потребления цемента и увеличения доли импортных товаров.
При этом, по словам Заботкина, загрузка в обрабатывающей промышленности в целом остаётся на нормальном уровне.
