Достижения.рф

В ЦБ РФ высказались о переходе предприятий на четырёхдневную рабочую неделю

В ЦБ РФ не увидели рисков введения четырёхдневной рабочей недели на предприятиях
Фото: iStock/IUshakovsky

Банк России не считает, что временное введение четырехдневной рабочей недели на отдельных предприятиях представляет угрозу для экономики. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин, слова которого приводятся в Telegram-канале Центробанка.



Чиновник пояснил, что сокращённый график связан с временным снижением спроса на продукцию некоторых компаний, в том числе в автопроме.

6 августа стало известно, что производитель строительных материалов «Цемрос» (ранее «Евроцемент») переходит на четырехдневную рабочую неделю из-за падения потребления цемента и увеличения доли импортных товаров.

При этом, по словам Заботкина, загрузка в обрабатывающей промышленности в целом остаётся на нормальном уровне.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0