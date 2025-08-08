В ЦБ РФ высказались о переходе предприятий на четырёхдневную рабочую неделю

08 августа 2025, 20:02

В ЦБ РФ не увидели рисков введения четырёхдневной рабочей недели на предприятиях

Фото: iStock/IUshakovsky

Банк России не считает, что временное введение четырехдневной рабочей недели на отдельных предприятиях представляет угрозу для экономики. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин, слова которого приводятся в Telegram-канале Центробанка.