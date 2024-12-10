Банк России объяснил обвал рубля в ноябре

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Российский рубль резко ослаб относительно основных иностранных валют в ноябре из-за новых санкций США и действий некоторых компаний из нефинансового сектора, которые приобретали валюту для погашения обязательств перед российскими кредитными организациями. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Центробанком.
Уточняется, что за месяц национальная валюта просела относительно американского доллара на 11% и на 8,4% к китайскому юаню. По данным ЦБ РФ, к такой ситуации привели американские санкции, которые повлияли на процесс международных расчетов, что, в свою очередь, увеличило сроки поступления выручки от продажи товаров за рубеж и оказало воздействие на волатильность валютного рынка.
Для сокращения волатильности Банк России сначала приостановил закупку иностранной валюты до конца 2024 года, однако затем продолжил ее продажи, что привело к укреплению российской валюты.
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