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Банк России объяснил обвал рубля в ноябре

Центробанк перечислил причины резкого ослабления рубля в ноябре
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Российский рубль резко ослаб относительно основных иностранных валют в ноябре из-за новых санкций США и действий некоторых компаний из нефинансового сектора, которые приобретали валюту для погашения обязательств перед российскими кредитными организациями. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Центробанком.


Уточняется, что за месяц национальная валюта просела относительно американского доллара на 11% и на 8,4% к китайскому юаню. По данным ЦБ РФ, к такой ситуации привели американские санкции, которые повлияли на процесс международных расчетов, что, в свою очередь, увеличило сроки поступления выручки от продажи товаров за рубеж и оказало воздействие на волатильность валютного рынка.

Для сокращения волатильности Банк России сначала приостановил закупку иностранной валюты до конца 2024 года, однако затем продолжил ее продажи, что привело к укреплению российской валюты.

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В российском регионе рухнул спрос на жилье из-за высокой ключевой ставки
09 декабря 2024, 20:19

Фото: iStock/LENblR

В Татарстане спрос на жилье в октябре упал до рекордного минимума из-за высокой ключевой ставки, отмены льготной ипотеки и роста цен на недвижимость. Об этом пишет «Татар-информ». Количество выданных за месяц ипотечных кредитов, как отмечается, снизилось до 3,5 тысяч.
«Спрос очень сильно упал. Его, можно сказать, вообще нет. Сегодня поступило одно предложение – молодая семья разводится, люди вынуждены разъезжаться и брать ипотеку. Только в таких случаях люди соглашаются на ипотечные кредиты. Но это штучные клиенты. По десятибалльной шкале я бы оценила ситуацию на рынке недвижимости на один балл», – заявила в беседе с изданием глава Гильдии риелторов Набережных Челнов Светлана Газетдинова.
В свою очередь вице-президент Гильдии риэлторов РТ Андрей Савельев подтвердил, что спрос на жилье находится на рекордно низких значениях и «год нам предстоит тяжелый, как минимум до лета». По его словам, могут быть незначительные колебания из-за различных льготных лимитов на месяц, но «ничего хорошего на рынке пока ждать не стоит».

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#цб
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Эксперт назвал решение проблемы с дефицитом инженеров
Эксперт Фомин: нужно растить инженеров с детства для борьбы с их дефицитом
09 декабря 2024, 20:05

Фото: iStock/demaerre

Не существует простого решения проблемы с дефицитом инженеров на рынке труда, нужно растить специалистов со школьной скамьи. Об этом заявил проректор по научной работе Санкт-Петербургского политехнического университета Юрий Фомин. По его мнению, популяризировать профессию среди молодежи должны предприятия и университетское сообщество.
«Простого решения нет, инженерную мысль нужно внедрять, как говорится, с младых ногтей. Это, безусловно, изучение физики, математики и инженерного дела в школах, популяризационная работа. Ее должны проводить предприятия, университетское сообщество», — пояснил эксперт, отвечая на вопрос «Татар-информа».
Фомин подчеркнул, что молодых специалистов нужно мотивировать к разработке инноваций. Одни из таких способов, по его словам, будет ускоренное внедрение в производство идей студентов или выпускников институтов.

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#работа
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#татарстан
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В Ступине построили цех обработки металла для электротехнического производства
09 декабря 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Цех по металлообработке построил для нужд своего производства Ступинский электротехнический завод (ООО «СТЭЗ») на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат», новый промышленный объект получил разрешение на запуск в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Общая площадь нового промышленного здания составляет более 1,3 тыс. квадратных метров. Инвестиции компании «СТЭЗ» в модернизацию производства превысили 440 миллионов рублей. Общее число работников завода после запуска нового производства составит 80 человек», — отметила зампред подмосковного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
На территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» компания «СТЭЗ» планирует выпускать телекоммуникационное и сетевое оборудование, электротехнику и прочую электронную продукцию.

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В Подмосковье зарегистрировали уже около 830 тыс. самозанятых
09 декабря 2024, 15:19

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье зарегистрировали уже около 830 тыс. самозанятых Число самозанятых в Московской области сегодня достигло без малого 830 тыс.
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева
«Сейчас в Подмосковье зарегистрировано 829 750 самозанятых. Рост с начала года превысил 177 тыс., то есть свыше 27%. Больше всего самозанятых зарегистрировали в апреле. Тогда количество предпринимателей в таком статусе увеличилось на 20 тыс.», – уточнила Зиновьева.
В пресс-службе Мининвеста напомнили, что 14 декабря состоится форум «Мой Бизнес. Открывая новые горизонты». Участниками станут предприниматели и самозанятые Подмосковья, а также планирующие открыть бизнес в регионе. Участие в форуме бесплатное, однако необходима регистрация на сайте.

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#экономика
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#самозанятые
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В 70 подмосковных индустриальных парках работают порядка 1,4 тыс. резидентов
09 декабря 2024, 10:52

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В 70 индустриальных парках Московской области работают свыше 1,4 тыс. предприятий.
Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе рабочего визита в Балашиху. Вместе с главой городского округа Сергеем Юровым он посетил два индустриальных парка – Милованов и Демидов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Сейчас на территории Московской области – 70 индустриальных парков, которые на общей площади 3,5 ты. га собрали более 1,4 тыс. предприятий. Это сотни тысяч рабочих мест и рост налоговой базы. В Балашихе мы были ровно семь лет назад, когда идеи только начинали зарождаться. Сейчас в округе создано уже пять индустриальных парков, четыре из них заполнены», – сказал Брынцалов.
Первым председатель Мособлдумы посетил индустриальный парк Милованов – самый крупный в муниципалитете. Объект был создан год назад и на полную мощность ещё не заработал. Сейчас создаётся его первая очередь площадью 89 га.

Территория рассчитана на 115 резидентов. Сейчас приступили к реализации своих проектов порядка 60. Они купили землю и сейчас получают документы на стройку, либо уже в стадии строительства. Основные производства – металлообработка, швейное, красочное и текстильное.

Далее Брынцалов посмотрел, как налажена работа в индустриальном парке Демидов. Он познакомился с производством комплектующих для анатомических матрасов и металлоконструкций.

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#производство
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Россельхозбанке поделились, сколько россияне потратили в Италии по картам UnionPay
08 декабря 2024, 14:07

Фото: iStock/ YakobchukOlena

В октябре по картам UnionPay клиенты Россельхозбанка потратили в Италии больше 2,2 миллиарда рублей, передали РИА Новости в кредитной организации.
«Лидером по обороту средств по российским картам UnionPay Россельхозбанка в октябре стала Италия. В этой стране российские туристы совершили более 22,8 тысяч операций на сумму более 2,2 миллиарда рублей», — обратили внимание представители кредитной организации.

Подчёркивалось, что практически в 87% случаев граждане России приобретали одежду, средний чек одной покупки составлял 155 тысяч рублей.


На втором месте расположились покупки непродовольственных товаров – это канцтовары, игрушки. Их средний чек равен около 81 тысячи рублей, а доля в общем обороте 4,7%. Доля покупок товаров для дома оказалась 2,1%, а их средний чек — 100 тысяч рублей. Сервисы и услуги составили долю в 1,4%, средний чек равнялся 71 тысячи рублей.

Траты на отели и супермаркеты замыкают топ среди покупок граждан РФ по картам UnionPay – их доля была по 1%, а средние чеки 54 тысячи и 10 тысяч рублей.

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Китай может обрушить рынок нефти из-за перехода на электромобили
08 декабря 2024, 12:05

Фото: istockphoto/zhengzaishuru

Китайцы в массовом порядке пересаживаются на электромобили. По прогнозам специалистов, это может обернуться серьёзным потрясением для мирового рынка углеводородов.
На Китай приходится 41% мирового роста спроса на нефть, сообщает РИА Новости. Однако темпы электрификации транспорта беспрецедентные, что является тревожным сигналом для поставщиков нефти, в том числе и России. В 2023 году каждый третий купленный в Китае автомобиль работал на электродвигателе. Очевидно, что так много бензина потребителям вскоре не понадобится.

Спрос на топливо в КНР стал снижаться даже раньше, чем прогнозировали аналитики. За первые десять месяцев 2024 года импорт сырой нефти сократился на 3,4% в годовом выражении. Вместе с тем, существует ряд технологических проблем, которые пока препятствуют масштабному расширению рынка электротранспорта. Существуют трудности также с утилизацией батарей. Так что говорить о полном обвале нефтяного рынка пока преждевременно, считают эксперты.

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#автомобиль
#китай
#нефть
#эксперты
#спрос
#импорт
#новости
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Минэконом РФ получило 170 млн для взносов в международные организации
08 декабря 2024, 04:51

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Министерство экономического развития России получило 170 миллионов рублей на уплату взносов в международные организации. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовых актов.
В документе указывается, что ведомство должно распределить средства для финансирования расходов на уплату взносов в бюджеты международных организаций. Выделение денег произошло за счет бюджетных средств.

Напомним, что президент России Владимир Путин в декабре утвердил бюджет страны на 2025 год. Запланированный доход равен 40,3 трлн рублей.

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#вклады
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Минфин презентовал памятку по налогу на вклады в 2025 году
РБК: Минфин презентовал памятку по налогу на вклады в 2025 году
08 декабря 2024, 03:52

Фото: iStock/spaxiax

Уплата налогов по вкладам теперь будет осуществляться гражданами самостоятельно. Об этом пишет РБК со ссылкой на памятку Минфина.
Также в издании отметили, что теперь россиянам не требуется подавать декларации по уплате налогов. Сведения о доходах граждан будут передаваться финансовыми учреждениями напрямую в ФНС. В случае превышения установленного необлагаемого порога будет приходить соответствующее уведомление. Налоги за прошлый год следует оплатить до 1 декабря 2025 года.

В РБК уточнили, что к декабрю ключевая ставка достигла максимального значения в 21 процент. Это означает, что доход в размере 210 тысяч рублей от вкладов не подлежит налогообложению.

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#ключевая ставка
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