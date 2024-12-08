Минфин презентовал памятку по налогу на вклады в 2025 году

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Уплата налогов по вкладам теперь будет осуществляться гражданами самостоятельно. Об этом пишет РБК со ссылкой на памятку Минфина.
Также в издании отметили, что теперь россиянам не требуется подавать декларации по уплате налогов. Сведения о доходах граждан будут передаваться финансовыми учреждениями напрямую в ФНС. В случае превышения установленного необлагаемого порога будет приходить соответствующее уведомление. Налоги за прошлый год следует оплатить до 1 декабря 2025 года.
В РБК уточнили, что к декабрю ключевая ставка достигла максимального значения в 21 процент. Это означает, что доход в размере 210 тысяч рублей от вкладов не подлежит налогообложению.
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