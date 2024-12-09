В российском регионе рухнул спрос на жилье из-за высокой ключевой ставки

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В Татарстане спрос на жилье в октябре упал до рекордного минимума из-за высокой ключевой ставки, отмены льготной ипотеки и роста цен на недвижимость. Об этом пишет «Татар-информ». Количество выданных за месяц ипотечных кредитов, как отмечается, снизилось до 3,5 тысяч.
«Спрос очень сильно упал. Его, можно сказать, вообще нет. Сегодня поступило одно предложение – молодая семья разводится, люди вынуждены разъезжаться и брать ипотеку. Только в таких случаях люди соглашаются на ипотечные кредиты. Но это штучные клиенты. По десятибалльной шкале я бы оценила ситуацию на рынке недвижимости на один балл», – заявила в беседе с изданием глава Гильдии риелторов Набережных Челнов Светлана Газетдинова.В свою очередь вице-президент Гильдии риэлторов РТ Андрей Савельев подтвердил, что спрос на жилье находится на рекордно низких значениях и «год нам предстоит тяжелый, как минимум до лета». По его словам, могут быть незначительные колебания из-за различных льготных лимитов на месяц, но «ничего хорошего на рынке пока ждать не стоит».
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