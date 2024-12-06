Греф назвал большой угрозой монополизацию регулятором некоторых технологий

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Глава Сбербанка Герман Греф назвал большой угрозой монополизацию ЦБ РФ некоторых технологий. Об этом он заявил в рамках Дня инвестора.
Руководитель финансовой организации отметил, что монополизация Банком России платежного QR-кода является беспрецедентной вещью, которая «отбивает всякое желание заниматься инновациями». По мнению Грефа, сегодня границы регулятора заходят за различные буйки в сфере бизнеса.
По словам главы «Сбера», одна из угроз сегодня — это монополизация сервиса оплаты улыбкой, поскольку, как утверждает Греф, тогда будут остановлены инновации.
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Екатерина Коршунова