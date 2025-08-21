Банк России определил признаки мошенничества при снятии наличных в банкоматах
Банк России утвердил девять признаков, по которым банки должны проверять операции снятия наличных в банкоматах на предмет возможного мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Среди ключевых критериев – необычное время операции, нетипичная сумма снятия, нехарактерное местоположение банкомата, а также использование нестандартного способа получения наличных, например, с помощью QR-кода или виртуальной карты.
Банк также будет отслеживать изменения в активности телефонных звонков клиента минимум за 6 часов до снятия, а также рост количества сообщений от новых номеров, в том числе через мессенджеры. Эти признаки могут указывать на подготовку к мошенническим действиям.
Дополнительные факторы риска включают: снятие наличных в течение суток после получения кредита, увеличение лимита на выдачу наличных, досрочное закрытие вклада на сумму свыше 200 тыс. рублей.
Все эти меры направлены на повышение эффективности борьбы с мошенничеством и защиту клиентов от финансовых преступлений. Кредитные организации обязаны учитывать эти критерии при мониторинге операций.
