Банк России определил признаки мошенничества при снятии наличных в банкоматах

21 августа 2025, 11:04

ЦБ РФ утвердил 9 признаков мошенничества при снятии наличных в банкоматах

Фото: iStock/selensergen

Банк России утвердил девять признаков, по которым банки должны проверять операции снятия наличных в банкоматах на предмет возможного мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.