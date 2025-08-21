Минэкономразвития сообщило о недельной дефляции в России благодаря удешевлению плодоовощной продукции
Инфляция в России по состоянию на 18 августа замедлилась до 8,46% в годовом выражении после снижения цен на продукты питания, особенно на плодоовощную продукцию, которая подешевела на 3,7% за неделю.
По данным Минэкономразвития России, годовая инфляция снизилась до 8,46% после того, как на предыдущей неделе показатель составлял 8,55%. В период с 12 по 18 августа потребительские цены в целом снизились на 0,02%, что стало результатом удешевления продовольственных товаров на 0,2%. Наибольшее снижение продемонстрировала плодоовощная продукция, которая подешевела на 3,7%, в то время как остальные продукты питания подорожали в среднем на 0,09%.
В сегменте непродовольственных товаров зафиксирован рост цен на 0,1%, а стоимость услуг увеличилась на 0,06%. Согласно прогнозам Банка России, к концу 2025 года инфляция снизится до 6-7%, что соответствует текущей денежно-кредитной политике регулятора.
Эксперты отмечают, что сезонное снижение цен на овощи и фрукты традиционно оказывает сдерживающее влияние на инфляцию в августе-сентябре, однако сохраняются риски ускорения роста цен в других категориях товаров и услуг.
