Минэкономразвития сообщило о недельной дефляции в России благодаря удешевлению плодоовощной продукции

21 августа 2025, 05:48

Инфляция в России замедлилась до 8,46% на фоне снижения цен на овощи и фрукты

Фото: Istock/artisteer

Инфляция в России по состоянию на 18 августа замедлилась до 8,46% в годовом выражении после снижения цен на продукты питания, особенно на плодоовощную продукцию, которая подешевела на 3,7% за неделю.