Россиянка потеряла квартиру и почти 9 млн руб. после «замены счетчика» в Старом Осколе
Жительница Старого Оскола лишилась квартиры и почти девяти миллионов рублей после того, как стала жертвой мошеннической схемы, сообщает управление МВД по Белгородской области.
Неизвестные позвонили 67‑летней женщине и предложили заменить счётчик — чтобы «записать» её в электронную очередь, злоумышленники попросили продиктовать код из смс. После этого пенсионерке стали поступать звонки якобы от сотрудников Роскомнадзора, Центрального банка и силовых структур. Мошенники убедили её, что с банковского счёта пытаются снять деньги, и посоветовали «задекларировать» сбережения.
Следуя инструкциям аферистов, женщина сняла все накопления и перевела их на указанные счета — ей обещали вернуть средства. Затем злоумышленники сообщили, что квартиру пенсионерки выставили на продажу, и предложили «защитить» жильё: якобы для этого она должна самостоятельно оформить сделку и отдать выручку мошенникам. Осознать обман, женщина смогла лишь после разговора с племянницей.
В ведомстве также напомнили о похожем случае в Оренбурге: там 83‑летний мужчина, согласившись на замену домофона, потерял миллионы после того, как мошенники завладели его личными данными и убедили отдать сбережения.
