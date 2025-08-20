Россиянка потеряла квартиру и почти 9 млн руб. после «замены счетчика» в Старом Осколе

20 августа 2025, 20:53

Россиянка отдала аферистам почти 9 млн руб. в Белгородской области

Фото: istockphoto/nevodka

Жительница Старого Оскола лишилась квартиры и почти девяти миллионов рублей после того, как стала жертвой мошеннической схемы, сообщает управление МВД по Белгородской области.