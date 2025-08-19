Мир на Украине станет ключом к возвращению американского бизнеса в Россию

19 августа 2025, 23:41

Роберт Эйджи: IT и энергетика США интересуются возвратом в РФ

Фото: Istock/Bet_Noire

Крупные американские компании из сфер IT и энергетики проявляют растущий интерес к возвращению на российский рынок при условии завершения конфликта на Украине и отмены санкций, заявил глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи.