Мир на Украине станет ключом к возвращению американского бизнеса в Россию
Крупные американские компании из сфер IT и энергетики проявляют растущий интерес к возвращению на российский рынок при условии завершения конфликта на Украине и отмены санкций, заявил глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи.
Около 20% американских компаний, покинувших Россию в 2022–2023 годах, сохранили в соглашениях опционы на обратный выкуп активов, срок действия которых истекает в 2026–2027 годах. Говорить, что они завтра вернутся, рановато — они стоят в очереди, смотрят и оценивают условия, — отметил Эйджи в интервью РБК, подчеркнув символическое значение разрешения Владимира Путина для ExxonMobil вернуть долю в проекте «Сахалин-1» как позитивного сигнала.
Ключевыми условиями возвращения бизнеса США являются подписание мирного соглашения по Украине и полная отмена санкций, что позволит снизить операционные издержки, выросшие в разы из-за ограничений против российских банков и отключения от SWIFT. При этом заместитель министра финансов России Иван Чебесков предупредил, что цена возвращения должна превышать стоимость первоначально проданных активов, а опционы на выкуп «за условный рубль» могут быть признаны недействительными в интересах российских инвесторов, занявших ниши.
Владимир Путин ранее поручил правительству разработать механизм возвращения западного бизнеса на рыночных условиях, включая использование российских технологий и кооперацию с местными партнерами. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил потери американских компаний от ухода в $300 млрд, но отметил, что многие ниши уже заняты, что усложнит возвращение.
