Банк России отменил голосование по дизайну банкноты в 500 рублей из-за накруток
Банк России отменил голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей из-за попыток накрутки голосов. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.
В Центробанке отметили, что в ходе голосования фиксировалось большое количество попыток увеличить число голосов за некоторые объекты с помощью различных технических средств. Это не позволило объективно подсчитать результаты.
В связи с этим ЦБ принял решение отменить текущее голосование на сайте и провести новое с тем же перечнем символов, но уже при условиях, исключающих недобросовестные действия. Новые даты и условия объявят позже.
Регулятор также сообщил о планах провести тщательный анализ всех каналов голосования, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость выбора символов для обновленной банкноты. Перечень вариантов для выбора останется прежним.
