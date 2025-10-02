Путин объяснил, зачем в России повышают НДС
Президент России Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», что решение о повышении НДС позволит сохранить стабильные показатели экономики и создать основу для дальнейшего развития.
По словам главы государства, стране пришлось пожертвовать рекордными темпами роста, чтобы сдержать инфляцию. Он выразил надежду, что высокая ключевая ставка не приведёт к заморозке экономики.
Путин отметил, что важно поддерживать граждан с невысокими доходами, которые покупают продукты отечественного производства, подчеркнув, что Россия преодолела сложный этап и теперь может продолжать двигаться вперёд.
