Путин объяснил, зачем в России повышают НДС

Путин заявил, что рост НДС поможет стабилизировать экономику
Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Михаил Метцель)

Президент России Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», что решение о повышении НДС позволит сохранить стабильные показатели экономики и создать основу для дальнейшего развития.



По словам главы государства, стране пришлось пожертвовать рекордными темпами роста, чтобы сдержать инфляцию. Он выразил надежду, что высокая ключевая ставка не приведёт к заморозке экономики.

Путин отметил, что важно поддерживать граждан с невысокими доходами, которые покупают продукты отечественного производства, подчеркнув, что Россия преодолела сложный этап и теперь может продолжать двигаться вперёд.

Софья Метелева

