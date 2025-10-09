Совфед предложил отказаться от категории «самозанятой» в 2026 году вместо 2028

09 октября 2025, 04:21

Фото: iStock/Drazen Zigic

Совет Федерации предложил правительству досрочно завершить «эксперимент с налогом на профессиональный доход для самозанятых» в 2026 году вместо запланированного ранее 2028 года. Такую информацию можно найти в документе, опубликованном на официальном сайте СФ вечером 8 октября.





Рекомендация по смене даты содержится в постановлении верхней палаты парламента «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития Российской Федерации».



Совет Федерации предлагает правительству РФ быстрее проанализировать результаты установления специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», затем разработать дополнительные меры против практики занижения налоговой базы при найме работников.



Инициатива поступила после правительственного часа с участием министра экономического развития Максима Решетникова.





Экономист назвал главные нарушения самозанятых

«Вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн руб., у них лимит 60 млн руб.», — цитируют «Ведомости» слова Решетникова на правчасе.