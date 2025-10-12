Около 1,4 тыс. немецких компаний продолжают работать в России

12 октября 2025, 16:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Около 1,4 тысячи немецких компаний продолжают работать в России, несмотря на обострение отношений между Москвой и Западом. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на Делегацию германской экономики в РФ.