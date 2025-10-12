Около 1,4 тыс. немецких компаний продолжают работать в России
Около 1,4 тысячи немецких компаний продолжают работать в России, несмотря на обострение отношений между Москвой и Западом. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на Делегацию германской экономики в РФ.
По сведениям организации, речь идёт о дочерних предприятиях или компаниях с контрольным участием немецких фирм, чей оборот в 2024 году составил около €20 млрд.
Некоторые компании объяснили свой выбор. Производитель сыра Hochland отметил «социальную ответственность» перед 1,8 тыс. сотрудников и их семьями, а также партнёрами в России. Косметическая компания Beiersdorf, выпускающая марки Eucerin и Nivea, подчеркнула необходимость продолжения работы для обеспечения населения товарами и ответственность перед местными сотрудниками. Metro сообщила, что в России работают около восьми тысяч человек, а страна является значимым рынком в общем портфеле концерна.
Производитель медицинской техники B. Braun заявил, что его бизнес в России ограничен медицинским снабжением гражданского населения, в частности пациентов с хроническими заболеваниями, например на диализе. Фармацевтическая компания Merck также отметила, что сосредоточена на оказании необходимых медицинских услуг в интересах пациентов.
Читайте также: