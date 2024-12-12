Банк России перенёс выпуск новых купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей

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Центробанк отложил до 2028 года выпуск в обращение модернизированных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей из-за изменения подхода к разработке банкнот. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Напомним, что ранее эти купюры должны были выйти до 2025 года.
Ещё в октябре стало известно об отложенной модернизации пятисотрублёвой купюры. Однако тогда сроки не озвучивались.
Также в Банке России подчеркнули, что планы по модернизации остальных банкнот сохраняются, а символы для них как и прежде будут выбираться по результатам голосования среди россиян.
В четверг стало известно о завершении голосования по дизайну банкноты в 1000 рублей. В опросе приняли участие 700 тысяч россиян. Больше всего голосов получило изображение скоростного пассажирского теплохода на подробных крыльях «Метеор». Полную композицию, которая будет представлена на банкноте, презентуют в конце 2025 года.
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Ещё в октябре стало известно об отложенной модернизации пятисотрублёвой купюры. Однако тогда сроки не озвучивались.
Также в Банке России подчеркнули, что планы по модернизации остальных банкнот сохраняются, а символы для них как и прежде будут выбираться по результатам голосования среди россиян.
В четверг стало известно о завершении голосования по дизайну банкноты в 1000 рублей. В опросе приняли участие 700 тысяч россиян. Больше всего голосов получило изображение скоростного пассажирского теплохода на подробных крыльях «Метеор». Полную композицию, которая будет представлена на банкноте, презентуют в конце 2025 года.
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Анастасия Чинкова