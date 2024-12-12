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Банк России перенёс выпуск новых купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей

ЦБ РФ: новые купюры номиналом 10, 50 и 500 рублей будут выпущены в 2028 году
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк отложил до 2028 года выпуск в обращение модернизированных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей из-за изменения подхода к разработке банкнот. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Напомним, что ранее эти купюры должны были выйти до 2025 года.

Ещё в октябре стало известно об отложенной модернизации пятисотрублёвой купюры. Однако тогда сроки не озвучивались.



Также в Банке России подчеркнули, что планы по модернизации остальных банкнот сохраняются, а символы для них как и прежде будут выбираться по результатам голосования среди россиян.

В четверг стало известно о завершении голосования по дизайну банкноты в 1000 рублей. В опросе приняли участие 700 тысяч россиян. Больше всего голосов получило изображение скоростного пассажирского теплохода на подробных крыльях «Метеор». Полную композицию, которая будет представлена на банкноте, презентуют в конце 2025 года.

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#дизайн
#голосование
#россияне
Мособлдума уточнила применение льгот для резидентов подмосковных ОЭЗ
12 декабря 2024, 16:26

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье уточнили порядок предоставления льгот резидентам особых экономических зон региона. Соответствующий закон в ходе 100-го заседания приняли депутаты Мособлдумы.
Для резидентов ОЭЗ в Подмосковье действуют пониженные ставки по налогу на прибыль организаций. Теперь они начнут работать начиная с налогового периода, в котором получена первая прибыль, а не с признания резидентом ОЭЗ, как это было до сих пор.
«Привлечение инвестиций в регион остаётся одной из наших первоочередных задач. Объём фактических инвестиций на территории ОЭЗ в январе-сентябре 2024 года составил свыше 40 миллиардов рублей», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что инвестиции в регионе выросли почти в два раза по сравнению с прошлогодними показателями. На территории особых экономических зон Московской области за первые три квартала уходящего года создали около 3 тыс. рабочих мест.

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#экономика
#инвестиции
#подмосковье
#московская область
#оэз
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Инфляция в России в ноябре достигла рекорда за 20 лет, эксперты ожидают дальнейшего роста
«Ведомости»: инфляция в ноябре в России стала рекордной за 22 года
12 декабря 2024, 15:20

Фото: iStock/NeonShot

По данным Росстата, инфляция в России в ноябре 2023 года составила 1,43 процента, что значительно превышает ожидания аналитиков и стало рекордным показателем с 2002 года. Об этом пишут «Ведомости».
Отмечается, что в октябре рост цен составил 0,75 процента, что указывает на почти двукратное ускорение инфляционных процессов.

В декабре инфляция продолжила набирать обороты. За первую неделю месяца, с 3 по 9 декабря, она составила 0,48 процента, что практически соответствует уровню предыдущей недели (0,5 процента). Продовольственная инфляция также возросла, увеличившись с 0,68 до 0,76 процента.

Наиболее заметное подорожание наблюдается в сегменте продовольственных товаров: в ноябре цены на продукты выросли на 2,33 процента. Непродовольственные товары подорожали на 0,51 процента, а услуги — на 1,31 процента. Наиболее заметный вклад в рост цен внесли сотовая связь и железнодорожные перевозки в плацкарте.

Эксперты прогнозируют, что ранее озвученный Центробанком прогноз по инфляции в диапазоне 8 — 8,5 процента будет превышен. Участники макроэкономического опроса ожидают рост цен на уровне около 9,2 процента. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и главный экономист Bloomberg по России Александр Исаков не исключают возможность достижения инфляцией отметки в 10 процентов.

Российские застройщики распродают землю из-за тяжёлой ситуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#зарплата
#пенсии
#инфляция
#минцифры
#ес
#рф
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В Дубне запустили производство экологичной бытовой химии для уборки
12 декабря 2024, 14:36

Фото: пресс-служба компании «Арома Хоум»

В особой экономической зоне «Дубна» начали производство биоразлагаемых средств для уборки дома. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Новую линейку пробиотической бытовой химии под брендом AromaCleaninQ разработала компания «Арома Хоум». Она производит диффузоры, саше и ароматизаторы для дома. Первая партия продукции на заводе в Дубне уже выпущена.
«Компания развивает производство в Дубне с 2021 года. Только с начала 2024-го на предприятии создали 6 млн интерьерных ароматов и арома-средств для уборки. Всего в линейке компании – более 550 наименований продукции. На предприятии работают около 130 специалистов. Объём инвестиций в проект по созданию и развитию производства превысил 200 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Чтобы продукция соответствовала всем требованиям экологичности и безопасности, новую линию компания разрабатывала вместе с химиками и биологами. Она абсолютно безопасна для здоровья. Это пробиотики, которые не наносят вред окружающей среде.

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В Минфине предрекли приток иностранных инвесторов из-за «победы жадности»
12 декабря 2024, 13:17

Фото: istockphoto/tadamichi

В следующем году ожидается приток на российский рынок иностранных инвесторов. Министерство финансов и Банк России разработали проект указа о гарантиях для новых инвесторов из-за рубежа, независимо от того, «откуда они пришли».
Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев во время обсуждения в Государственной думе проекта «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов», передаёт РБК.

По его словам, то, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы, вовсе не является фантастикой. Их может привлечь как высокая доходность, так и выгодные условия инвестирования. В том числе, это касается и недружественных стран, резиденты которых могут осуществлять вложения через цепочку посредников, если это будет им выгодно.

«Те, кто давно работают на финансовом рынке, знают, что жадность побеждает всё остальное», — заключил Моисеев.

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#рынок
#инвесторы
#рф
#минфин
#центробанк
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Российские застройщики распродают землю из-за тяжёлой ситуации
12 декабря 2024, 11:36

Фото: iStock/ ArLawKa AungTun

Из-за тяжёлой ситуации в строительной отрасли российские застройщики стали распродавать земельные участки, в том числе с разрешением на строительство, сообщила газета «Известия».
Подобная тенденция к продаже девелоперами участков прослеживается во всех регионах.

«После повышения ключевой ставки повысилась стоимость кредитов. Снизился спрос. Земельный банк для многих стал сейчас способом выйти в кеш и уйти на депозиты», — обратил внимание директор по развитию компании «Движение» Радик Нигматуллин.

Он подчеркнул, что если земельные участки не реализовать, то они принесут убытки. «Самолет», ПИК и Sminex уже ликвидировали свои непрофильные активы. Девелоперы ещё в огромных объемах продают участки под строительство, что, как говорят эксперты, является нонсенсом и настораживающим фактором.

«Точной статистики этих продаж нет, ведь это не всегда публичная история», — подчеркнул гендиректор GMK, член правления Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA Сергей Разуваев.

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#активы
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Politico: в ЕС заявили о неэффективности кампании по отказу от российского газа
Йоргенсен заявил, что кампания по отказу от российского газа даёт сбой
12 декабря 2024, 10:30

Фото: iStock/Cylonphoto

Кампания Евросоюза по отказу от российского топлива, в частности от российского сжиженного природного газа (СПГ), который ЕС активно покупает, «начинает двигаться в неправильном направлении», заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен газете Politico.
По его словам, нужно искать иные подходы, чтобы достигнуть цели — полностью отказаться от российского топлива.

Йоргенсен добавил, что его новый план в первую очередь будет сосредоточен не только на газе, но и «на нефти и ядерной энергии» и осуществлён в первые 100 дней с момента его вступления в должность, в начале марта 2025 года.
В последние месяцы политика отказа от российских энергоносителей зашли в тупик, пишет Politico со ссылкой на аналитическую компанию Kpler. Согласно прогнозу товарной платформы, Евросоюз импортирует в 2024 году примерно на 10% больше СПГ из России, чем в 2023-м.

В 2021 году поставки российского газа составляли около 45% от всего газового импорта ЕС. Большинство стран, входящие в Евросоюз, решили отказаться от закупок российского трубопроводного газа после того, как в ответ на санкции ЕС Россия потребовала от всех недружественных стран платить за газ в рублях.

В то же время за последние два года закупки российского СПГ увеличились в ЕС на 40 % от уровня 2021 года.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение поставок российского газа к 2027 году.

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#ес
#евросоюз
#рф
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ЕС планирует окончательный отказ от российского топлива
В Европе захотели навсегда разорвать связи с РФ в топливной сфере
12 декабря 2024, 09:42

Фото: iStock/Tomas Ragina

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил о намерении Европейского Союза навсегда отказаться от российского топлива. Свое мнение он высказал в интервью изданию Politico.
Еврокомиссар подчеркнул, что достигнутое снижение зависимости от российских энергоносителей является значительным достижением для Европы.

Йоргенсен добавил, что текущий курс развития энергетической политики ЕС требует пересмотра. Вскоре будет представлен план, который окончательно разорвет все энергетические связи между Россией и Европейским Союзом. Он призвал европейские страны обратить внимание на возобновляемые источники энергии, что, по его мнению, позволит обеспечить более «зеленое» будущее для региона. Комиссар также акцентировал внимание на необходимости снижения цен на энергоносители для промышленности и граждан Европы, заявив, что это станет его главным приоритетом.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поставки российского газа в Германию являются давней традицией и представляют выгоду для обеих сторон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#акции
#поставки
#ес
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Глава Минцифры Шадаев: средняя зарплата в сфере IT составляет 185 тысяч рублей
12 декабря 2024, 02:15

Фото: iStock/guteksk7

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о средней зарплате в 185 тысяч рублей в сфере IT. Об этом он рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным
«У нас за четыре года количество сотрудников IT-компаний увеличилось на 50%. Зарплата средняя 185 тыс. рублей» — сообщил Шадаев.

Также он добавил, что на сегодняшний день в общий штат сотрудников в IT превышает 850 тысяч человек. Согласно статистике, свыше 100 тысяч из них пришли в эту сферу в прошедшие восемь месяцев. К тому же Шадаев заявил о нехватке кадров, так как в РФ растет разрыв между средней зарплатой в экономике и в IT-отрасли.

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#зарплата
#it
#рф
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Экономист предрек судьбу криптовалют
Экономист Гольдфайн: криптовалюты зависит от госрегулирования и манипуляций
11 декабря 2024, 22:18

Фото: iStock/bizoo_n

Рынок криптовалют продолжит развиваться, но для получения устойчивого положения в мировой экономике он должен справиться с проблемами государственного регулирования, манипуляций крупными игроками и конкуренции с цифровыми валютами разных стран. Об этом заявил экономист Евгений Гольдфайн. По его словам, очевидно одно: криптовалюты навсегда пришли в нашу жизнь.
«Рынок криптовалют продолжает развиваться, но чтобы занять устойчивое место в мировой экономике, он должен справиться с проблемами регулирования, манипуляций и конкуренции с государственными цифровыми деньгам, — пояснил Гольдфайн в беседе с Общественной Службой Новостей. — Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время, но очевидно одно: мир цифровых денег уже стал неотъемлемой частью современной финансовой системы».
В то же время эксперты уже начали делиться своими прогнозами о курсе биткоина в 2025 году. Как заявил ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли в комментарии для «Газеты.Ru», в первом полугодии эта криптовалюта закрепится на отметке выше 100 тысяч долларов за единицу.
«Оптимистичный сценарий предполагает выход биткоина к $120 тыс. в первом квартале 2025 года. Умеренный сценарий предполагает рост биткоина до $110 тыс. Согласно пессимистичному сценарию, биткоин может откатиться назад к $90 тыс.», — поделился аналитик.
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