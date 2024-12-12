ЦБ: теплоход Метеор стал победителем за символ для новой банкноты в 1000 рублей

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В Российской Федерации закончилось онлайн-голосование за символы для банкноты 1000 рублей, которая посвящена Приволжскому федеральному округу, проинформировал ЦБ на своём сайте.
Подавляющее количество голосов набрал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор». На лидирующих позициях были Дворец земледельцев, памятник Салавату Юлаев, Жигулевская ГЭС, монумент Матери-Покровительнице, Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского».
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что теперь художники ЦБ и Гознака будут создавать «гармоничную композицию из символов», которым голосующие отдали предпочтение, а ещё увязать ее с защитными элементами. Именно художники примут решение, какие элементы расположить на первом и втором планах. Совет директоров Банка России выберет финальный вариант. Новую банкноту покажут в конце следующего года на площадке Национального центра «Россия».
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