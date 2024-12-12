Центральный банк России анонсировал новую банкноту

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Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что новая банкнота номиналом 1000 рублей будет представлена ближе к концу 2025 года в Национальном центре «Россия». Об этом пишет РИА Новости.
Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента России Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе.
Сегодня завершилось онлайн-голосование по дизайну оборотной стороны новой купюры, в котором приняли участие около 700 тысяч россиян. Лидером голосования стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор».
Ранее появилась информация, что курс доллара на внебиржевом рынке Forex опустился до 113 рублей после объявления Центробанка России о прекращении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сегодня завершилось онлайн-голосование по дизайну оборотной стороны новой купюры, в котором приняли участие около 700 тысяч россиян. Лидером голосования стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор».
Ранее появилась информация, что курс доллара на внебиржевом рынке Forex опустился до 113 рублей после объявления Центробанка России о прекращении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова