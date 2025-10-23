Банк России понизил курсы доллара, евро и юаня
Банк России понизил курсы доллара, евро и юаня на 24 октября. Об этом сообщает официальный сайт регулятора.
Доллар оценен в 81,269 рубля, евро — в 94,389 рубля, юань — в 11,373 рубля. На 23 октября котировки составляли: доллар — 81,655 рубля, евро — 94,754 рубля, юань — 11,454 рубля.
Эксперты связывают укрепление рубля с продажей валюты экспортерами, ранее накапливавшими её в ожидании снижения геополитической напряжённости и более резкого сокращения ключевой ставки ЦБ.
Однако аналитики считают, что рост рубля может быть краткосрочным: прогнозируется, что к концу года доллар достигнет 85 рублей, юань — 12 рублей, евро — 100 рублей.
Читайте также: