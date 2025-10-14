Рост китайского экспорта достиг рекордных показателей, несмотря на тарифы США

14 октября 2025, 23:25

WSJ: тарифы США не помешали росту китайского экспорта

Фото: istockphoto / Rawf8

Экспортные показатели Китая демонстрируют впечатляющий рост, несмотря на действующие американские тарифы. Об этом сообщает авторитетное издание The Wall Street Journal.