Рост китайского экспорта достиг рекордных показателей, несмотря на тарифы США
Экспортные показатели Китая демонстрируют впечатляющий рост, несмотря на действующие американские тарифы. Об этом сообщает авторитетное издание The Wall Street Journal.
В сентябре текущего года объёмы китайского экспорта продемонстрировали увеличение на 8,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что значительно превышает августовский показатель в 4,4%. Примечательно, что поставки в США сократились на 27%, продолжая негативную динамику, начавшуюся ещё в апреле.
Кроме того, экспорт в страны Европейского союза, занимающие второе место среди торговых партнёров Китая, вырос на 14,2% — это максимальный темп роста за последние три с половиной года. Значительно увеличились также поставки в государства АСЕАН — на 15,6%.
По мнению экспертов, влияние американских тарифов на китайскую экономику будет ограниченным, поскольку доля прямых поставок в США составляет сейчас около 10% от общего объёма китайского экспорта.
