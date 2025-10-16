Достижения.рф

В Греции парламент увеличил рабочий день с 8 до 13 часов

Фото: iStock/maksicfoto

Парламент Греции принял закон, который позволяет работодателям увеличивать продолжительность рабочего дня до 13 часов. Об этом сообщает Athens News Agency.



Ранее максимальная продолжительность рабочего времени в стране составляла восемь часов.

По мнению правительства, нововведение направлено на повышение гибкости и эффективности рынка труда, а также позволит компаниям оперативнее реагировать на потребности экономики.

Однако принятие закона вызвало волну протестов — тысячи граждан вышли на улицы Афин, заявив, что увеличение рабочего дня ухудшит условия труда и приведет к перегрузке работников.

Профсоюзы пообещали продолжить добиваться отмены закона, назвав его «ударом по трудовым правам».

Иван Мусатов

