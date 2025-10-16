В Греции парламент увеличил рабочий день с 8 до 13 часов
Парламент Греции принял закон, который позволяет работодателям увеличивать продолжительность рабочего дня до 13 часов. Об этом сообщает Athens News Agency.
Ранее максимальная продолжительность рабочего времени в стране составляла восемь часов.
По мнению правительства, нововведение направлено на повышение гибкости и эффективности рынка труда, а также позволит компаниям оперативнее реагировать на потребности экономики.
Однако принятие закона вызвало волну протестов — тысячи граждан вышли на улицы Афин, заявив, что увеличение рабочего дня ухудшит условия труда и приведет к перегрузке работников.
Профсоюзы пообещали продолжить добиваться отмены закона, назвав его «ударом по трудовым правам».
