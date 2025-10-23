«Ъ»: Бизнес в РФ выступил против создания госкомпании для развития энергетики

23 октября 2025, 15:22

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

«Сообщество потребителей энергии», объединяющее крупную промышленность, выступило против создания государственной компании для строительства объектов электроэнергетики. Об этом сообщает «Коммерсантъ».