«Ъ»: Бизнес в РФ выступил против создания госкомпании для развития энергетики
«Сообщество потребителей энергии», объединяющее крупную промышленность, выступило против создания государственной компании для строительства объектов электроэнергетики. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В письме от 21 октября к главе Минэнерго Сергею Цивилеву организация выразила опасения, что новая структура увеличит стоимость проектов и снизит конкуренцию. В ответ на это Министерство предложило объединить отраслевой заказ на базе «Росэнергопроекта», чтобы за счет унификации и льготного кредитования снизить цену объектов на 30%.
Однако представители бизнеса критикуют законопроект за отсутствие мер по оптимизации тарифов, обязательство работать только с системообразующими сетями и возможный рост расходов для промышленных потребителей. Эксперт НИУ ВШЭ Сергей Сасим отметил, что концентрация усилий в одной госкомпании напоминает советскую модель и в рыночной экономике выглядит неэффективной, создавая риск непродуктивных процедур с коррупционным потенциалом.
