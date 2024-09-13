Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых

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Банк России сегодня, 13 сентября, вновь повысил ключевую ставку, но лишь на 1 процентный пункт — до 19% годовых, что является максимальным с апреля 2022 года размером ставки, когда она достигала 20%.
«Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых», — говорится в сообщении регулятора.Ранее Центробанк РФ показал проект с четырьмя возможными направлениями кредитно-денежной политики на 2027 год, который включает базовый и три дополнительных сценария по развитию экономики России в этот период. Согласно основному прогнозируемому сценарию, в 2025 году инфляция снизится до 4-4,5 процентов, а после закрепится на уровне четырех процентов. Для достижения этой цели ЦБ будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, в том числе за счет высокой ключевой ставки.
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