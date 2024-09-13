Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых

Производители Московской области за семь месяцев 2024 года выпустили 6,9 тыс. тонн сливочного масла и масляных паст. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.