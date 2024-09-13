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В ВТБ рассказали о мошеннических схемах с удаленным доступом

ВТБ: мошенники с июля по август использовали три схемы с удаленным доступом
13 сентября 2024, 09:44
Фото: iStock/artoleshko

Фото: iStock/artoleshko

С июля по август 2024 года мошенники активно применяли три схемы с удалённым доступом, используя программы, замаскированные под приложения компаний или государственные порталы, а также фишинговые ссылки, сообщили в пресс-службе ВТБ, пишет РИА Новости.
По информации пресс-службы ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса и старший вице-президент банка Никита Чугунов сообщил, что помимо методов социальной инженерии мошенники активно используют программы удаленного доступа для кражи личных данных и средств клиентов.

Он отметил, что злоумышленники под различными предлогами просят установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке, после чего с помощью этих программ похищают деньги или оформляют кредиты.



В сентябре эти схемы также фиксируются, на них за последние два месяца пришлось 30-40% всех мошеннических атак с использованием программ удаленного доступа.

Злоумышленники используют программное обеспечение, позволяющее им удаленно управлять смартфоном жертвы, в том числе и доступом к онлайн-банку. Одним из распространенных мошеннических методов являются звонки от имени сотрудников портала «Госуслуги», во время которых они убеждают абонента обновить свои персональные данные. Для этого они предлагают установить «специальную программу» на личный смартфон, что дает им возможность получить доступ к личному кабинету портала или банковским приложениям жертвы.

Помимо этого, аферисты звонят от компании «Мосэнерго» и уверяют, что для замены счетчиков необходимо установить приложение на телефон. Кроме того, мошенники могут предложить оформить заявку с их помощью, потребовав код из сообщения.

В другой распространенной схеме мошенничества подставные покупатели с «Авито» звонят продавцам через WhatsApp и просят включить видео, чтобы якобы посмотреть товар. Во время разговора они отправляют фишинговую ссылку и под различными предлогами убеждают жертву нажать на нее. После этого экран смартфона блокируется, но мошенники продолжают видеть его демонстрацию, что позволяет им получить доступ к SMS-коду, который приходит для входа в личный кабинет «Госуслуг» или банковского приложения.

Отмечается, что эффективными инструментами для защиты от таких сценариев может стать установка антивирусной защиты на телефон, а также подключение определителя номера и проверка незнакомых и подозрительных ссылок на безопасность.

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#жертвы
Жена охладела из-за протеза пениса: смертельно больной мужчина попросил совета у секс-коуча
13 сентября 2024, 09:51

Фото: iStock/Tzido

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет смертельно больному мужчине с протезом пениса, который пожаловался на полное безразличие жены к сексу. Его письмо и ответ от коуча опубликовало американское издание Slate.
По словам мужчины, он считает себя некрасивым из-за лишнего веса, в то время как его жена в форме и хороша собой. Однако проблемы в постели были у них и раньше.
«После того как у нас родился ребенок, ее стремление к сексу уменьшилось еще сильнее. После того как она отказалась от алкоголя, оно снова уменьшилось. После того как у меня нашли неизлечимый рак, все заглохло», — сокрушается он.
Автор письма не уточнил какой конкретно у него диагноз, но добавил, что врачи поставили ему протез пениса, которым он так и воспользовался наедине с женой.
«Мой вопрос: стоит ли искать проститутку и рисковать тем немногим, что у меня есть в этой жалкой жизни, или лучше просто мастурбировать два-три раза в день? Отсутствие сексуального интереса со стороны моей жены часто ощущается хуже, чем лечение рака», — спросил он.
Секс-коуч посочувствовал мужчине, но призвал не изменять жене втайне, а посоветоваться с ней напрямую.
«Скажите жене, что подумываете нанять секс-работницу. Посмотрите, какую реакцию это вызовет. Может быть, она замкнется, может быть, рассердится, а может, спокойно обсудит это с вами или сразу же даст свое благословение», — предложил Юзвяк.
Коуч пояснил, что если мужчина решит нанимать проститутку тайно, то для жены это станет шоком, когда правда всплывет. Особенно, если учесть состояние секса в их отношениях.

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В Подмосковье наградили более 90 специалистов лесного хозяйства
13 сентября 2024, 09:32

Фото: пресс-служба Комлехоза МО

Награждение лучших специалистов лесного хозяйства Московской области состоялось в регионе, мероприятие провели в преддверии Дня работников леса, награды получили 96 человек, сообщает пресс-служба подмосковного Комлесхоза.
«Мы многого достигли и движемся вперёд: внедряем новые технологии в лесном хозяйстве, используем искусственный интеллект и ведём плодотворную и слаженную работу во благо наших подмосковных лесов. Сегодня мы чествуем лучших из лучших», — сказал председатель Комлесхоза области Евгений Агулов.
В ходе мероприятия 96 сотрудников областного Комитета лесного хозяйства, Центрлесхоза и Мособллеса получили награды от Московской области, ЦФО, Федерального агентства лесного хозяйства, профсоюза и пр.

День работников лесного хозяйства отмечается в третье воскресенье сентября в текущем году праздник приходится на 15 число.

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#московская область
#подмосковье
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Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру
13 сентября 2024, 07:17

Фото: istock/Igor Zubkov

Президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге. Об этом проинформировало РИА Новости.
Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра это старейший монастырь города Санкт-Петербурга. В программу Владимира Путина включен осмотр церкви.

Мощи святого благоверного князя Александра Невского были перенесены в город Санкт-Петербург 300 лет назад из Владимира. Основные торжества юбилея были запланированы на 12 сентября.

AURUS российского лидера проехал через Консисторские ворота Александро-Невской лавры, после чего остановился у крыльца Благовещенского храма, там его ждал патриарх Кирилл. Президент России Владимир Путин и патриарх трижды расцеловали друг друга в щеки по православной традиции, обменялись репликами, а после этого прошли в храм.

Российский лидер в церкви поклонился мощам благоверного князя Александра Невского. После этого он продолжил общениее с патриархом Кириллом в неформальной обстановке.

В пятницу, 13 сентября 2024 года, православные верующие вспоминают священномученика Киприана Карфагенского. В народе со временем эту дату стали называть Куприянов день. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#петербург
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Названы профессии с максимальным ростом зарплат в России
РБК: больше всего заплаты в первом полугодии 2024 выросли у водителя и промоутера
13 сентября 2024, 06:47

Фото: istock/Oleg Elkov

По данным исследования hh.ru, проведенного в первой половине 2024 года, профессии водителя, промоутера и специалиста технической поддержки стали лидерами по росту зарплат в России.
Как сообщает РБК, заработная плата водителей увеличилась на 64% и составила 125,4 тысячи рублей по сравнению с 76,4 тысячи в аналогичном периоде прошлого года. Зарплаты промоутеров выросли на 63% — с 35,6 тысячи до 58,2 тысячи рублей.

Руководители отделов аналитики также ощутили значительный рост доходов — в среднем на 46%, с 110,1 тысячи до 160,5 тысячи рублей. Среди других профессий, где зафиксирован существенный рост, отмечаются аудиторы, разнорабочие, менеджеры по компенсациям и льготам, электромонтажники и представители рабочих специальностей, такие как бетонщики и сотрудники складов.

По данным ВНИИ труда Минтруда, этот тренд сохранится на ближайшие пять лет. Рост спроса на высококвалифицированных рабочих и инженерные кадры наблюдается в большинстве отраслей, включая транспортно-логистический сектор, где медианная зарплата в первой половине 2024 года достигла 139 тысяч рублей.

Ранее россиянам с зарплатой от 75 тысяч рублей предложили воспользоваться сельской ипотекой под 3% годовых, как заявил глава направления анализа банковской деятельности университета «Синергия» Антон Рогачевский.

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#зарплата
#рост
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#сотрудники
#зарплаты
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Россиянам разъяснили действие нового закона об освоении земельных участков
Глава Росреестра Скуфский объяснил россиянам работу нового закона
13 сентября 2024, 05:42

Фото: istock/VvoeVale

На встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, Олег Скуфинский, руководитель Росреестра, разъяснил детали нового закона, который предоставляет россиянам три года на освоение неподготовленных дачных участков. Это решение направлено на облегчение бремени владельцев земель, недавно ставших их обладателями в результате покупки или наследства.
По словам Скуфинского, если в течение указанных трех лет участок не будет подготовлен к использованию, контрольные органы смогут зафиксировать факт неиспользования земли. Об этом сообщает КП. Закон стал необходимым из-за того, что многие вновь приобретенные участки часто представляют собой заросшие или заболоченные территории, требующие значительных усилий для подготовки.

«Владельцы участков нуждаются в дополнительном времени для планирования и организации подключения необходимых коммуникаций», — отметил Скуфинский.
Глава Росреестра уточнил, что по истечении трехлетнего срока начнут действовать ранее установленные законодательные сроки для освоения участков. В случае неиспользования земли в течение данного периода, владельцы не будут подвергаться штрафам сразу. Они получат предупреждение и полгода на устранение нарушений.

Если нарушения не будут устранены, Росреестр направит уведомление в уполномоченные органы, что может привести к судебному разбирательству и возможному изъятию участка.

В августе текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями устанавливать признаки неиспользования земельных участков в городских и садовых зонах. Новый срок освоения участков составляет три года, что подчеркивает необходимость улучшения использования земельного фонда страны.

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#участок
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#росреестр
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В России призвали давать высшее образование только детям с «природным даром»
Богомаз: детям нужно получать рабочие специальности, если нет природного дара
13 сентября 2024, 04:59

Фото: istock/SeventyFour

Губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил реформу системы образования в России, призвав предоставлять высшее образование только детям с «природным даром». Остальных, по его мнению, следует обучать рабочим специальностям.
По словам губернатора, для успешного обучения и трудовой деятельности необходимо иметь природные способности, однако не каждому дано стать выдающимся ученым или специалистом. Об этом Богомаз заявил в интервью ИА «Регнум».

«Природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса», — подчеркнул Богомаз.
Он также высказался о необходимости изменения политики в сфере высшего образования для решения проблемы мигрантов. По его мнению, мигранты нужны, но необходимо навести порядок в этой сфере, чтобы избежать заморозки экономики. В качестве альтернативного решения губернатор предложил сократить набор в российские вузы вдвое или оставить только бюджетные места.

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#образование
#рабочие
#вузы
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YouTube был замедлен для россиян почти в 10 раз
13 сентября 2024, 04:30

Фото: istock/juststock

Скорость работы YouTube для пользователей в России резко упала в начале осени. В результате, россияне стали сталкиваться с крайне медленной загрузкой видеороликов.
Пользователи ПК вынуждены ждать открытия роликов в среднем в 10 раз дольше, а на мобильных устройствах первый кадр загружается в 2,5 раза медленнее, чем раньше. Об этом сообщает издание «Известия»

Антон Прокопенко, директор по продуктам YouTube, отметил, что замедление трафика платформы привело к значительному ухудшению качества просмотра. В частности, пользователи стали чаще выбирать видео в низком качестве, а количество случаев, когда ролики закрываются до загрузки первого кадра, возросло в пять раз — с трех до 15 процентов.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, технические проблемы с сервисом могут продолжаться в ближайшем будущем. Однако генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что интерес к YouTube может восстановиться, когда технические вопросы будут решены.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что в России не планируется принудительная блокировка видеохостинга YouTube.

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#youtube
#пользователи
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В сети перечислили самые неприличные причины увольнения людей
13 сентября 2024, 03:40

Фото: istock/XiXinXing

На форуме Reddit в разделе AskReddit кадровики поделились историями о самых неприличных причинах увольнения сотрудников. Эти откровенные случаи удивили пользователей своими необычными деталями.
Один из комментаторов рассказал о работнике развлекательного парка, который регулярно обменивал крупные призы на оральный секс. По словам пользователя, оператор игровых автоматов брал перерыв для интимных услуг, а затем притворялся, что женщина выиграла приз.

«Ему было 17 лет, а женщинам за 30. Приз, в виде большого медведя, стоил максимум семь долларов», — отметил комментатор.
Другие случаи касаются использования рабочего времени для просмотра порнографии. Один пользователь описал, как сотрудник был уволен за просмотр порнографических роликов и самоудовлетворение в своем кабинете с прозрачными стеклянными стенами.

Кроме того, интимные отношения между коллегами также становились причиной увольнения. Один из кадровиков рассказал о двух менеджерах, которые были уволены за секс в кабинке биотуалета.

«Два наших менеджера занялись сексом в кабинке биотуалета на благотворительном мероприятии компании», — поделился пользователь.

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#секс
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#компании
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Куприянов день 13 сентября: как не навлечь беду и не распрощаться с деньгами
Православные 13 сентября вспоминают священномученика Киприана
13 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/mbolina

В пятницу, 13 сентября 2024 года, православные верующие вспоминают священномученика Киприана Карфагенского. В народе со временем эту дату стали называть Куприянов день. В старину существовало много примет, обычаев и верований, связанных с этим событием, предки соблюдали строгие запреты, и знали, что можно и нельзя делать 13 сентября.
Об особенностях Куприянова дня, народных приметах о погоде, именинах и традициях — в материале «Радио 1».

Киприан Карфагенский: история

Фото: istockphoto/Bogdan Kurylo

Согласно преданиям, Киприан вырос среди язычников и сначала строил карьеру юриста. Доподлинно неизвестно, при каких обстоятельствах он принял христианство. Через два года после крещения был рукоположен в епископы, и вскоре столкнулся с гонениями на христиан, инициированными императором Децием, а также оказался вовлечен в острые споры о возвращении отступников в Церковь.

Под угрозой пыток многие, включая некоторых епископов, отреклись от веры, но после окончания преследований пожелали вернуться в Церковь. Киприан утверждал, что прощение грехов может дать только епископ или назначенный им пресвитер, а не исповедники — те, кто сохранил веру, но каким-то странным образом избежал смерти. Вопрос о возвращении падшего епископа должен решаться собором его собратьев, а все таинства, совершенные до этого собором, являются недействительными.

Спор дошел до серьезного конфликта с папой Стефаном, который не обострился лишь из-за его ареста и казни. Спустя несколько лет арестовали, сослали, а затем казнили и самого Киприана.

Куприянов день: традиции

Фото: istockphoto/nieudacza

На Руси с день памяти Киприана Карфагенского со временем стал называться Куприяновым днем. С этой датой было связано много обычаев и традиций. Считалось, что праздник символизирует переход от лета к осени. Его также называли Клюквенником, поскольку в это время поспевала клюква, растущая на болотах, становясь особенно вкусной и зрелой.

Собирать ягоду в этот день считали важным делом, полагая, что она будет долго храниться и обладает лечебными свойствами. Однако до Куприянова дня клюкву рвать не следовало — считалось, что девушка, сорвавшая ягоду, может остаться бесплодной, а юноша — лишиться разума. В этот же день крестьяне начинали убирать с полей урожай репы, моркови, лука и тыквы.

Еще одно название праздника — Журавлиное вече, потому что журавли к середине сентября собирались в стаи на болотах и готовились к перелету на юг.
«Решают на своем вече, как и когда лететь на юг», — говорили в старину.
Многие века крестьяне наблюдали за журавлями, их поведение считалось предвестником перемен. Если птицы летели клином, ждали скорой зимы, если поодиночке — опасались неурожая. Приметы говорили, что, если журавли улетают, зима придет рано и будет суровой.

Что можно делать 13 сентября

Фото: istockphoto/gitusik

По традиции, на Куприянов день принято собирать клюкву и готовить из нее различные угощения — варенье, пироги, компоты и прочее. Такие блюда будет не только вкусными, но и полезными, ведь клюкве, известной как «журавлиная ягода», приписывали целебные свойства.

При откусывании первого пирога с клюквой раньше обязательного загадывали желание. Предки верили, что оно непременно сбудется.

По некоторым поверьям, если собрать в этот день клюкву в синий мешочек, засушить и носить ее как оберег, с ее помощью можно будет защититься от бед и неприятностей.

Клюквенник — подходящий день для уборки, так как крестьяне верили, что таким образом очищают день от недугов и нечистой силы.

Что нельзя делать 13 сентября

Фото: istockphoto/mdesigner125

Были у предков и строгие запреты на Куприянов день, которые они старались неукоснительно соблюдать.
  • запрещалось отправляться в дальние походы и поездки, чтобы не навлечь беду;
  • отказывались от работы в поле, так как верили, что на Куприянов день может ударить молния;
  • нельзя принимать подарки от незнакомцев, иначе заберешь вместе с дарами их болезни и недуги;
  • на Журавлиное вече запрещали давать в долг, опасаясь проблем с деньгами в будущем.

Народные приметы о погоде 13 сентября

Фото: istockphoto/nieudacza

Предки верили, что по погоде на Клюквенник можно узнать, какими будут грядущие осень и зима.
  • если журавли громко курлычут — скоро начнется сильный дождь;
  • если клин журавлей уже улетает на юг — зима будет ранней и морозной;
  • если журавли летят поодиночке — опасались неурожая;
  • зацвели одуванчики на Куприянов день — вся осень будет теплой и солнечной;
  • лягушки прячутся под водой — скоро ударят морозы;
  • домашние птицы нахохлились — жди дождя;

Именины 13 сентября

Фото: istockphoto/IvanMikhaylov

Имя для мальчика или девочки 13 сентября, можно узнать при помощи именин. Их на Куприянов день отмечают:
  • Александр;
  • Геннадий;
  • Куприян;
  • Владимир;
  • Мирон;
  • Михаил.

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