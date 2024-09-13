В ВТБ рассказали о мошеннических схемах с удаленным доступом

Фото: iStock/artoleshko
С июля по август 2024 года мошенники активно применяли три схемы с удалённым доступом, используя программы, замаскированные под приложения компаний или государственные порталы, а также фишинговые ссылки, сообщили в пресс-службе ВТБ, пишет РИА Новости.
По информации пресс-службы ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса и старший вице-президент банка Никита Чугунов сообщил, что помимо методов социальной инженерии мошенники активно используют программы удаленного доступа для кражи личных данных и средств клиентов.
Он отметил, что злоумышленники под различными предлогами просят установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке, после чего с помощью этих программ похищают деньги или оформляют кредиты.
В сентябре эти схемы также фиксируются, на них за последние два месяца пришлось 30-40% всех мошеннических атак с использованием программ удаленного доступа.
Злоумышленники используют программное обеспечение, позволяющее им удаленно управлять смартфоном жертвы, в том числе и доступом к онлайн-банку. Одним из распространенных мошеннических методов являются звонки от имени сотрудников портала «Госуслуги», во время которых они убеждают абонента обновить свои персональные данные. Для этого они предлагают установить «специальную программу» на личный смартфон, что дает им возможность получить доступ к личному кабинету портала или банковским приложениям жертвы.
Помимо этого, аферисты звонят от компании «Мосэнерго» и уверяют, что для замены счетчиков необходимо установить приложение на телефон. Кроме того, мошенники могут предложить оформить заявку с их помощью, потребовав код из сообщения.
В другой распространенной схеме мошенничества подставные покупатели с «Авито» звонят продавцам через WhatsApp и просят включить видео, чтобы якобы посмотреть товар. Во время разговора они отправляют фишинговую ссылку и под различными предлогами убеждают жертву нажать на нее. После этого экран смартфона блокируется, но мошенники продолжают видеть его демонстрацию, что позволяет им получить доступ к SMS-коду, который приходит для входа в личный кабинет «Госуслуг» или банковского приложения.
Отмечается, что эффективными инструментами для защиты от таких сценариев может стать установка антивирусной защиты на телефон, а также подключение определителя номера и проверка незнакомых и подозрительных ссылок на безопасность.
Читайте также:
Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах телефонного мошенничества
Сотрудники МВД РФ ликвидировали сеть узлов связи для мошенничества из-за границы
Что делать, если взломали WhatsApp: советы экспертов
Он отметил, что злоумышленники под различными предлогами просят установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке, после чего с помощью этих программ похищают деньги или оформляют кредиты.
В сентябре эти схемы также фиксируются, на них за последние два месяца пришлось 30-40% всех мошеннических атак с использованием программ удаленного доступа.
Злоумышленники используют программное обеспечение, позволяющее им удаленно управлять смартфоном жертвы, в том числе и доступом к онлайн-банку. Одним из распространенных мошеннических методов являются звонки от имени сотрудников портала «Госуслуги», во время которых они убеждают абонента обновить свои персональные данные. Для этого они предлагают установить «специальную программу» на личный смартфон, что дает им возможность получить доступ к личному кабинету портала или банковским приложениям жертвы.
Помимо этого, аферисты звонят от компании «Мосэнерго» и уверяют, что для замены счетчиков необходимо установить приложение на телефон. Кроме того, мошенники могут предложить оформить заявку с их помощью, потребовав код из сообщения.
В другой распространенной схеме мошенничества подставные покупатели с «Авито» звонят продавцам через WhatsApp и просят включить видео, чтобы якобы посмотреть товар. Во время разговора они отправляют фишинговую ссылку и под различными предлогами убеждают жертву нажать на нее. После этого экран смартфона блокируется, но мошенники продолжают видеть его демонстрацию, что позволяет им получить доступ к SMS-коду, который приходит для входа в личный кабинет «Госуслуг» или банковского приложения.
Отмечается, что эффективными инструментами для защиты от таких сценариев может стать установка антивирусной защиты на телефон, а также подключение определителя номера и проверка незнакомых и подозрительных ссылок на безопасность.
Читайте также:
Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах телефонного мошенничества
Сотрудники МВД РФ ликвидировали сеть узлов связи для мошенничества из-за границы
Что делать, если взломали WhatsApp: советы экспертов
Дарья Осипова