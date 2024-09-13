В ВТБ рассказали о мошеннических схемах с удаленным доступом

На встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, Олег Скуфинский, руководитель Росреестра, разъяснил детали нового закона, который предоставляет россиянам три года на освоение неподготовленных дачных участков. Это решение направлено на облегчение бремени владельцев земель, недавно ставших их обладателями в результате покупки или наследства.